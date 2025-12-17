أميركا تُحبط مخططا لهجوم في نيو أورليانز.. إليكم التفاصيل

تمكنت السلطات الأميركية من إفشال مخطط "لتنفيذ هجوم" في مدينة بعد توقيف جندي سابق في قوات الأميركية (المارينز) أثناء توجهه إلى المدينة، وبحوزته أسلحة ودرع واق داخل سيارته، وفقا لوثائق قضائية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، الثلاثاء.



ووُجهت إلى ميكاه ليغنون (28 عاما) تهمة توجيه تهديدات عبر الولايات المختلفة.



وذكرت السلطات الاتحادية أنها كانت تراقب ليغنون بسبب صلاته بجماعة متطرفة معادية للرأسمالية ومعادية للحكومة.



وأوضحت السلطات أن 4 من أعضاء هذه الجماعة اعتقلوا يوم الجمعة في شرق ، أثناء تدريبهم على تنفيذ مخطط أُحبط لاحقا لتفجير قنابل في جنوب ليلة رأس السنة.



وقالت السلطات إن التخطيط لهجوم في نيو أورليانز تصاعد بعد نشر عدة مئات من عناصر الهجرة في ولاية لويزيانا.



وتحمل عملية إنفاذ القانون اسم "كاتاهولا كرانش"، وتهدف إلى تنفيذ 5 آلاف عملية توقيف.













