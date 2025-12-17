تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أميركا تُحبط مخططا لهجوم في نيو أورليانز.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-12-2025 | 00:32
تمكنت السلطات الأميركية من إفشال مخطط "لتنفيذ هجوم" في مدينة نيو أورليانز بعد توقيف جندي سابق في قوات مشاة البحرية الأميركية (المارينز) أثناء توجهه إلى المدينة، وبحوزته أسلحة ودرع واق داخل سيارته، وفقا لوثائق قضائية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، الثلاثاء.

ووُجهت إلى ميكاه جيمس ليغنون (28 عاما) تهمة توجيه تهديدات عبر الولايات المختلفة.

وذكرت السلطات الاتحادية أنها كانت تراقب ليغنون بسبب صلاته بجماعة متطرفة معادية للرأسمالية ومعادية للحكومة.

وأوضحت السلطات أن 4 من أعضاء هذه الجماعة اعتقلوا يوم الجمعة في شرق لوس أنجلوس، أثناء تدريبهم على تنفيذ مخطط أُحبط لاحقا لتفجير قنابل في جنوب كاليفورنيا ليلة رأس السنة.

وقالت السلطات إن التخطيط لهجوم في نيو أورليانز تصاعد بعد نشر عدة مئات من عناصر الهجرة في جنوب شرق ولاية لويزيانا.

وتحمل عملية إنفاذ القانون اسم "كاتاهولا كرانش"، وتهدف إلى تنفيذ 5 آلاف عملية توقيف.





ترامب: سننشر الحرس الوطني في نيو أورليانز قريبا
وزيرة العدل الأميركية: مكتب التحقيقات الاتحادي يحبط مخططا إرهابيا في لوس أنجلوس
الجيش الصومالي يحبط مخططاً تفجيرياً جديداً
إحباط مخطط تفجيري واسع في لوس أنجلوس… إليكم التفاصيل!
مشاة البحرية

نيو أورليانز

لوس أنجلوس

كاليفورنيا

المارينز

جنوب شرق

أورليان

يا ليل

