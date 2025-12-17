تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
© Lebanon24
عربي-دولي
إسرائيل تمنع وفدا كنديا من زيارة الضفة الغربية المحتلة
Lebanon 24
17-12-2025
|
00:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
منعت
إسرائيل
، الثلاثاء، وفدا كنديا خاصا يضم ستة أعضاء من
البرلمان
من دخول
الضفة الغربية
المحتلة.
وقالت
السفارة الإسرائيلية
في
كندا
إن الوفد رُفض دخوله بسبب صلته بمنظمة "الإغاثة الإسلامية العالمية"، وهي منظمة غير حكومية تصنفها إسرائيل كجماعة إرهابية.
وكتبت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن كندا أعربت عن "اعتراضها على سوء معاملة هؤلاء الكنديين".
وأضافت عضو البرلمان عن أونتاريو إقرا خالد، من الحزب الليبرالي لرئيس الوزراء مارك
كارني
، أنها كانت جزءا من الوفد وتعرضت للدفع عدة مرات من قبل مسؤولي الحدود الإسرائيليين.
وأوضحت أنها دُفعت أثناء محاولتها الاطمئنان على أحد أعضاء الوفد الذي يضم نحو 30 شخصا، والذي تم سحبه لإجراء المزيد من الاستجوابات بعد أن كان الوفد عند معبر اللنبي بين
الأردن
والضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.
تابع
