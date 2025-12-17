تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تمنع وفدا كنديا من زيارة الضفة الغربية المحتلة

Lebanon 24
17-12-2025 | 00:40
A-
A+
Doc-P-1456296-639015541592826945.webp
Doc-P-1456296-639015541592826945.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
منعت إسرائيل، الثلاثاء، وفدا كنديا خاصا يضم ستة أعضاء من البرلمان من دخول الضفة الغربية المحتلة.

وقالت السفارة الإسرائيلية في كندا إن الوفد رُفض دخوله بسبب صلته بمنظمة "الإغاثة الإسلامية العالمية"، وهي منظمة غير حكومية تصنفها إسرائيل كجماعة إرهابية.

وكتبت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن كندا أعربت عن "اعتراضها على سوء معاملة هؤلاء الكنديين".

وأضافت عضو البرلمان عن أونتاريو إقرا خالد، من الحزب الليبرالي لرئيس الوزراء مارك كارني، أنها كانت جزءا من الوفد وتعرضت للدفع عدة مرات من قبل مسؤولي الحدود الإسرائيليين.

وأوضحت أنها دُفعت أثناء محاولتها الاطمئنان على أحد أعضاء الوفد الذي يضم نحو 30 شخصا، والذي تم سحبه لإجراء المزيد من الاستجوابات بعد أن كان الوفد عند معبر اللنبي بين الأردن والضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير الأونروا في الضفة الغربية: التدمير والتهجير القسري مستمران في شمال الضفة الغربية المحتلة
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الباكستانية: ندين محاولة إسرائيل بسط سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك المستوطنات غير القانونية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي في القراءة التمهيدية على مشروعي قانونين لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: دولة قطر تدين بأشد العبارات مصادقة "الكنيست" على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24

السفارة الإسرائيلية

الضفة الغربية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

البرلمان

الإسلام

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:04 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:56 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:40 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:35 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:04 | 2025-12-17
Lebanon24
03:56 | 2025-12-17
Lebanon24
03:40 | 2025-12-17
Lebanon24
03:35 | 2025-12-17
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17
Lebanon24
03:29 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24