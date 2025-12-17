هزة أرضية تضرب ألاسكا.. كم بلغت قوتها؟

سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية هزة أرضية بلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر الأربعاء.



ووقع مركز الهزة على بعد حوالي 250 كيلومترا شرق مدينة تشينيك في ألاسكا، على عمق 7،8 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم تتوفر بعد معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، فيما تعمل السلطات المحلية على تقييم الوضع وتنبيه السكان في المناطق المحيطة.