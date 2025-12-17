تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

توتر داخلي في إدارة ترامب.. مسؤولة في البيت الأبيض تكشف

Lebanon 24
17-12-2025 | 00:44
A-
A+
Doc-P-1456298-639015543407162748.jpg
Doc-P-1456298-639015543407162748.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في تعليقات نشرتها مجلة فانيتي فير أمس الثلاثاء، ترسم صورة غير لائقة للدور الذي يؤديه بعض المساعدين المقربين من الرئيس الأميركي، كشفت كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلس عن توتر داخلي في إدارة الرئيس دونالد ترامب بخصوص قضايا من تطبيق قوانين الهجرة إلى تقليص حجم الحكومة. 

وفي سلسلة من 11 مقابلة أجراها الكاتب كريس ويبل خلال عام ترامب الأول في ولايته الثانية، وصفت وايلس، وهي أول امرأة تشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض، الرئيس الذي يمتنع عن شرب الكحوليات بأنه يتسم بشخصية شاربيها، ولديه ميل للانتقام ممن يعتقد أنهم أعداء.

وذكرت أيضا أن جيه.دي فانس نائب الرئيس "كان من أصحاب نظريات المؤامرة على مدى عقد" ووصفت تحوله من منتقد لترامب إلى مؤيد له بأنه "سياسي نوعا ما" ومدفوع بحملته الانتخابية لمجلس الشيوخ لا بالمبادئ.

وانتقدت الطريقة التي فكك بها الملياردير إيلون ماسك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والطريقة التي استجابت بها وزيرة العدل بام بوندي في بادئ الأمر للإفراج المزمع عن ملفات جيفري إبستين المدان في قضايا جنسية.

وخلال المقابلات، قالت وايلس أيضا إنها حذرت ترامب من العفو عن أعنف المشاركين في هجوم 6 كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس، وضغطت عليه لتأجيل قراره بشأن الرسوم الجمركية الشاملة، لكنها لم تتمكن من تغيير رأيه في كلتا الحالتين.



Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: تعليقات المرشح ممداني حول اتهام إدارة ترامب بترهيب الناخبين غير مسؤولة ولا تستند إلى أي دليل
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب ينشر فيديو مُولّد بالذكاء الاصطناعي مع رونالدو داخل البيت الأبيض
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في البيت الأبيض: بدء اجتماع ترامب مع الشرع
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام أميركية: البيت الأبيض يلغي اجتماعاً كان مقرّراً بشأن إصلاح وكالة إدارة الطوارئ الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

البيت الأبيض

مجلس الشيوخ

نائب الرئيس

دارة الرئيس

الانتخابية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:04 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:56 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:40 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:35 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:04 | 2025-12-17
Lebanon24
03:56 | 2025-12-17
Lebanon24
03:40 | 2025-12-17
Lebanon24
03:35 | 2025-12-17
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17
Lebanon24
03:29 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24