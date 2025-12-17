توتر داخلي في إدارة ترامب.. مسؤولة في البيت الأبيض تكشف

في تعليقات نشرتها مجلة فانيتي فير أمس الثلاثاء، ترسم صورة غير لائقة للدور الذي يؤديه بعض المساعدين المقربين من الرئيس الأميركي، كشفت كبيرة موظفي سوزي وايلس عن توتر داخلي في إدارة بخصوص قضايا من تطبيق قوانين الهجرة إلى تقليص حجم الحكومة.



وفي سلسلة من 11 مقابلة أجراها الكاتب كريس ويبل خلال عام الأول في ولايته الثانية، وصفت وايلس، وهي أول امرأة تشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض، الرئيس الذي يمتنع عن شرب الكحوليات بأنه يتسم بشخصية شاربيها، ولديه ميل للانتقام ممن يعتقد أنهم أعداء.



وذكرت أيضا أن جيه.دي فانس "كان من أصحاب نظريات المؤامرة على مدى عقد" ووصفت تحوله من منتقد لترامب إلى مؤيد له بأنه "سياسي نوعا ما" ومدفوع بحملته لمجلس الشيوخ لا بالمبادئ.



وانتقدت الطريقة التي فكك بها الملياردير إيلون الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والطريقة التي استجابت بها وزيرة العدل بام بوندي في بادئ الأمر للإفراج المزمع عن ملفات جيفري إبستين المدان في قضايا جنسية.



وخلال المقابلات، قالت وايلس أيضا إنها حذرت ترامب من العفو عن أعنف المشاركين في هجوم 6 كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس، وضغطت عليه لتأجيل قراره بشأن الرسوم الجمركية الشاملة، لكنها لم تتمكن من تغيير رأيه في كلتا الحالتين.









