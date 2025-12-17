حول تمويل أوكرانيا.. مناقشات حاسمة اليوم لقادة أوروبا

من المقرر أن يجتمع قادة مع نظرائهم من دول البلقان الغربية، مساء اليوم الأربعاء في بروكسل، ضمن قمة عالية المستوى ستشهد مناقشات حاسمة حول تمويل .



ومن المتوقع أن يشارك في اللقاء قادة ألبانيا والبوسنة والهرسك ومونتينيغرو وصربيا ومقدونيا الشمالية وكوسوفو.



ويهدف الاتحاد إلى تعزيز الروابط مع هذه الدول وتشجيعها على مواصلة الإصلاحات، تمهيداً لانضمامها في إلى الاتحاد الأوروبي.

وتعد مونتينيغرو الدولة الأكثر تقدماً في عملية الانضمام، وفق تحليل حديث للمفوضية الأوروبية، ومن المتوقع أن تنهي مفاوضات الانضمام بحلول نهاية عام 2026 إذا حافظت على وتيرة الإصلاحات الحالية. أما ألبانيا فقد تكون جاهزة لإنهاء المفاوضات بحلول نهاية عام 2027، بحسب المفوضية.



وفي ما يخص الشؤون الداخلية للاتحاد، يناقش غدا الخميس إمكانية استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي لتقديمها كقروض تعويضية لأوكرانيا.