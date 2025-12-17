تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

حول تمويل أوكرانيا.. مناقشات حاسمة اليوم لقادة أوروبا

Lebanon 24
17-12-2025 | 01:32
من المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم من دول البلقان الغربية، مساء اليوم الأربعاء في بروكسل، ضمن قمة عالية المستوى ستشهد مناقشات حاسمة حول تمويل أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يشارك في اللقاء قادة ألبانيا والبوسنة والهرسك ومونتينيغرو وصربيا ومقدونيا الشمالية وكوسوفو.

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الروابط مع هذه الدول الست وتشجيعها على مواصلة الإصلاحات، تمهيداً لانضمامها في المستقبل إلى الاتحاد الأوروبي.
وتعد مونتينيغرو الدولة الأكثر تقدماً في عملية الانضمام، وفق تحليل حديث للمفوضية الأوروبية، ومن المتوقع أن تنهي مفاوضات الانضمام بحلول نهاية عام 2026 إذا حافظت على وتيرة الإصلاحات الحالية. أما ألبانيا فقد تكون جاهزة لإنهاء المفاوضات بحلول نهاية عام 2027، بحسب المفوضية.

وفي ما يخص الشؤون الداخلية للاتحاد، يناقش القادة غدا الخميس إمكانية استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي لتقديمها كقروض تعويضية لأوكرانيا.
