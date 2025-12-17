تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

يعمل بمجال علوم الطاقة النووية... جريمة قتل تطيح بأستاذ جامعي رمياً بالرصاص

Lebanon 24
17-12-2025 | 01:54
A-
A+
Doc-P-1456324-639015588173791000.jpg
Doc-P-1456324-639015588173791000.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

 

أعلنت السلطات الأميركية مقتل أستاذ بمجال علوم الطاقة النووية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) رميا بالرصاص في منزله بضاحية بروكلين الراقية في بوسطن.

 

وأعلن عن وفاة نونو لوريرو، البالغ من العمر 47 عاما، صباح الثلاثاء، بعد العثور عليه مصابا داخل منزله.

 

وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة نورفولك إن القضية "تحقيق نشط ومفتوح في جريمة قتل"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية في هذه المرحلة.

 

وأوضحت جامعة MIT أن لوريرو كان أستاذا في قسم العلوم والهندسة النووية وقسم الفيزياء، كما شغل منصب مدير مركز علوم البلازما والاندماج التابع للمعهد.

 

وأعربت الجامعة، في بيان رسمي، عن تعازيها، قائلة: "أعمق تعازينا لعائلته وطلابه وزملائه وجميع من يشعرون بالحزن لفقدانه".

 

وبحسب سيرته الذاتية المنشورة على موقع MIT، تركزت اهتمامات لوريرو البحثية على النظرية والمحاكاة الحاسوبية لديناميكيات البلازما غير الخطية.

 

وانضم لوريرو إلى هيئة التدريس في MIT عام 2016، بعد أن عمل باحثا في معهد البلازما والاندماج النووي في معهد العلوم والتكنولوجيا في لشبونة، وفقا لما ذكرته الجامعة.

 

وأكدت MIT أن إدارة شرطة المعهد تشارك في دعم التحقيق، الذي تتولى قيادته شرطة ولاية ماساتشوستس.

 

وأضافت الجامعة أنها لن تصدر أي تعليقات إضافية في الوقت الراهن، التزاما بسير التحقيق الجاري.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
جريمة مروّعة في لبنان.. قتل زوجته ورمى جثتها!
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة غامضة في مصر.. سيدة تلقى مصرعها رميًا بالرصاص
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هدوء حذر في حمص بعد جريمة قتل وأعمال عنف محدودة
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"وفا": القوات الاسرائيلية أعدمت شابَّيْن رميًا بالرصاص من مسافة قصيرة جدًّا في حي "جبل أبو ظهير" في مدينة جنين في الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب المدعي العام

المدعي العام

أستاذ جامعي

قسم العلوم

ماساتشوستس

مدير مركز

الكشف عن

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:04 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:56 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:40 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:35 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:04 | 2025-12-17
Lebanon24
03:56 | 2025-12-17
Lebanon24
03:40 | 2025-12-17
Lebanon24
03:35 | 2025-12-17
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17
Lebanon24
03:29 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24