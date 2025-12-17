يعمل بمجال علوم الطاقة النووية... جريمة قتل تطيح بأستاذ جامعي رمياً بالرصاص

أعلنت السلطات الأميركية مقتل أستاذ بمجال علوم الطاقة النووية في معهد للتكنولوجيا (MIT) بالرصاص في منزله بضاحية بروكلين الراقية في .

وأعلن عن وفاة نونو لوريرو، البالغ من العمر 47 عاما، صباح الثلاثاء، بعد العثور عليه مصابا داخل منزله.

وقال لمقاطعة نورفولك إن القضية "تحقيق نشط ومفتوح في جريمة قتل"، دون تفاصيل إضافية في هذه المرحلة.

وأوضحت جامعة MIT أن لوريرو كان أستاذا في والهندسة النووية وقسم الفيزياء، كما شغل منصب علوم البلازما والاندماج التابع للمعهد.

وأعربت الجامعة، في بيان رسمي، عن تعازيها، قائلة: "أعمق تعازينا لعائلته وطلابه وزملائه وجميع من يشعرون بالحزن لفقدانه".

وبحسب سيرته الذاتية المنشورة على موقع MIT، تركزت اهتمامات لوريرو البحثية على النظرية والمحاكاة الحاسوبية لديناميكيات البلازما غير الخطية.

وانضم لوريرو إلى هيئة التدريس في MIT عام 2016، بعد أن عمل باحثا في معهد البلازما والاندماج في معهد العلوم والتكنولوجيا في لشبونة، وفقا لما ذكرته الجامعة.

وأكدت MIT أن إدارة شرطة المعهد تشارك في دعم التحقيق، الذي تتولى قيادته شرطة ولاية ماساتشوستس.

وأضافت الجامعة أنها لن تصدر أي تعليقات إضافية في الوقت الراهن، التزاما بسير التحقيق الجاري.