بقوة 4 درجات.. هزة أرضية تضرب في السعودية

ضربت هزة أرضية فجر اليوم الأربعاء، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، في .

وسجلت محطات للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية الهزة الأرضية في المنطقة الشرقية عند الساعة 01:11:23 من فجر اليوم بالتوقيت المحلي.



وذكرت الهيئة أن الهزة وقعت على بعد نحو 9 كيلومترات شرق حرض، وبلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.



يأتي ذلك، فيما شهدت الساعات الماضية صدور تنبيهات جوية من ، شملت 9 مناطق إدارية في ، وذلك لحالات متوقعة من الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، وتساقط الثلوج، مع نشاط في الرياح وصواعق رعدية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، بدءا من ساعات فجر اليوم الأربعاء وحتى ساعات المساء.



ومن المتوقع أن تشهد المنطقة الشرقية هطولا للأمطار ورياحا نشطة وصواعق رعدية تؤثر على مدى الرؤية.