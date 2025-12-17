تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

هذا ما يرسمه الغرب لأوكرانيا.. وثيقتان تكشفان

Lebanon 24
17-12-2025 | 03:40
أعلن مسؤولون ان دبلوماسيين أميركيين وأوروبيين عقدوا خلال اليومين الماضيين اجتماعات مع القيادة الأوكرانية في برلين وافقوا إلى حدّ كبير على وثيقتين تحددان الضمانات الأمنية المقترحة لمخطط السلام الأميركي ـ الأوروبي لردع الهجمات الروسية المستقبلية على أوكرانيا

وتهدف الوثيقتان إلى أن تكونا حجر الأساس لاتفاق أوسع يسعى إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات، كما تسعيان إلى إقناع أوكرانيا بتقديم تنازلات إقليمية ضمن اتفاق سلام، والتخلي عن مطلب الانضمام الرسمي إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ورغم ذلك، لا يزال التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار بعيد المنال في الوقت الراهن، خصوصاً أن روسيا ليست طرفاً في هذه المفاوضات.

ويستلزم أي اتفاق لإنهاء القتال تنازلات كبيرة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ففي حين يبدي زيلينسكي تحفظات على المقترحات الأميركية، ولا سيما ما يتعلق بالتنازلات الإقليمية، لم يُظهر بوتين أي مرونة في مطالبه.

وللمرة الأولى منذ أشهر، قال مسؤولون أوروبيون إن التعاون مع المفاوضين الأميركيين والرئيس دونالد ترامب يسير بشكل جيد، مع إبداء بعض القادة الأوروبيين مخاوف من أن الجهود الدبلوماسية قد تصبح بلا جدوى إذا تعذر حل الخلافات الجوهرية بين موسكو وكييف.

وأوضح مسؤولون أميركيون وأوروبيون أن الوثيقتين أُنجزتا بعد أكثر من 8 ساعات من النقاشات المكثفة مع الرئيس زيلينسكي ومساعديه في برلين، بمشاركة قادة ومسؤولين أمنيين من نحو 12 دولة أوروبية، بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.(سكاي نيوز)
 
