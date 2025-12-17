هذا ما يرسمه الغرب لأوكرانيا.. وثيقتان تكشفان

أعلن مسؤولون ان دبلوماسيين أميركيين وأوروبيين عقدوا خلال اليومين الماضيين اجتماعات مع القيادة الأوكرانية في برلين وافقوا إلى حدّ كبير على وثيقتين تحددان الضمانات الأمنية المقترحة لمخطط السلام الأميركي ـ لردع الهجمات الروسية المستقبلية على .وتهدف الوثيقتان إلى أن تكونا حجر الأساس لاتفاق أوسع يسعى إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات، كما تسعيان إلى إقناع أوكرانيا بتقديم تنازلات إقليمية ضمن اتفاق سلام، والتخلي عن مطلب الانضمام الرسمي إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).ورغم ذلك، لا يزال التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار بعيد المنال في الوقت الراهن، خصوصاً أن ليست طرفاً في هذه المفاوضات.ويستلزم أي اتفاق لإنهاء القتال تنازلات كبيرة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو من .ففي حين يبدي زيلينسكي تحفظات على المقترحات الأميركية، ولا سيما ما يتعلق بالتنازلات الإقليمية، لم يُظهر بوتين أي مرونة في مطالبه.وللمرة الأولى منذ أشهر، قال مسؤولون أوروبيون إن التعاون مع المفاوضين والرئيس يسير بشكل جيد، مع إبداء بعض القادة مخاوف من أن الجهود الدبلوماسية قد تصبح بلا جدوى إذا تعذر حل الخلافات الجوهرية بين موسكو وكييف.وأوضح مسؤولون أميركيون وأوروبيون أن الوثيقتين أُنجزتا بعد أكثر من 8 ساعات من النقاشات المكثفة مع الرئيس زيلينسكي ومساعديه في برلين، بمشاركة قادة ومسؤولين أمنيين من نحو 12 دولة أوروبية، بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.(سكاي نيوز)