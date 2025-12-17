إستئناف العمل في المستشفى الميداني الأردني في غزة

بعد استكمال أعمال الصيانة والتجهيز، باشرت القوات المسلحة المستشفى الميداني في منطقة تلّ الهوا شمال .



وأشارت وكالة " " إلى أن المستشفى بدأ في مرحلته الأولى استقبال الحالات الطارئة والحرجة، على أن يتم التوسع تدريجياً في الخدمات المقدمة لتشمل العيادات التخصصية، والمختبر، وقسم الأشعة، بما يسهم في التخفيف من الضغط الكبير الذي يعانيه القطاع الصحي في شمال قطاع غزة. (الامارات 24)