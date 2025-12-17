تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
في كاليفورنيا.. ظاهرة طبيعية تتحول إلى أزمة صحية خطيرة
Lebanon 24
17-12-2025
|
07:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
تخيم منذ أسابيع سحابة كثيفة من الضباب الإشعاعي على وادي
كاليفورنيا
الأوسط، في ظاهرة مناخية موسمية تحولت إلى أزمة صحية وبيئية حقيقية.
وما بدا في البداية كضباب عادي، سرعان ما كشف عن خطورته عندما بدأ السكان بالإبلاغ عن أعراض صحية غريبة. وكان
جيرالد
ديبرالانتا، أحد سكان مدينة تراسي، من أوائل من لاحظوا العلاقة، حيث عانى هو وعائلته من سعال شديد واحتقان دام لأكثر من أسبوع. وقال ديبرالانتا بينما كان يشارك مقاطع فيديو تظهر سيارته مغطاة بطبقة بيضاء غريبة، لم تكن مجرد قطرات ماء بل مادة أشبه بالغبار تلتصق بالأسطح: "أبقينا أجهزة الاستنشاق الخاصة بالأطفال قريبة، ونحاول إبقاءهم في الداخل قدر الإمكان".
لكن الخبراء يوضحون أن الضباب نفسه ليس هو المتهم المباشر. فالضباب الإشعاعي، المعروف أيضا باسم "ضباب تول"، هو ظاهرة طبيعية تتكون عندما تبرد الأرض بسرعة بعد غروب الشمس. ويكمن الخطر الحقيقي في ما يصاحب هذه الظاهرة، وهو الانقلاب الحراري، حيث تعمل طبقة من الهواء الدافئ كغطاء يحبس تحتها الهواء البارد والضباب، ومعهم كل الملوثات التي تنبعث من سطح الأرض.
وتحت هذا الغطاء غير المرئي، تتراكم عوادم السيارات وأبخرة المصانع ودخان المواقد وغبار المزارع، لتشكل خليطا ساما يعلق في الهواء الذي يتنفسه السكان. وتتسلل الجسيمات الدقيقة، المعروفة علميا باسم PM2.5، إلى الرئتين وحتى مجرى
الدم
، ما يسبب تهيجا شديدا في الجهاز التنفسي ويفاقم أمراضا مثل الربو، ويزيد من معدلات الذهاب إلى غرف الطوارئ في المستشفيات.
ولا يقتصر الخطر على الصحة فحسب، فالضباب الكثيف يحول الطرق إلى مسارات موت. ويحكي تاريخ وادي كاليفورنيا الأوسط قصصا مأساوية عن حوادث مرورية جماعية سببها انعدام الرؤية. ففي نوفمبر 2007، تسبب الضباب في حادث مروع اشتمل على 108 مركبة وأغلق
الطريق السريع
99 لأكثر من 12 ساعة. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
17/12/2025 17:01:02
17/12/2025 17:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ظاهرة "خطيرة".. سياسيون بلا حراس في نيجيريا
Lebanon 24
بسبب ظاهرة "خطيرة".. سياسيون بلا حراس في نيجيريا
17/12/2025 17:01:02
17/12/2025 17:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمة صحية طارئة.. وفاة شقيقة عادل إمام
Lebanon 24
بعد أزمة صحية طارئة.. وفاة شقيقة عادل إمام
17/12/2025 17:01:02
17/12/2025 17:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة بيئية وصحية خطيرة في زحلة!
Lebanon 24
كارثة بيئية وصحية خطيرة في زحلة!
17/12/2025 17:01:02
17/12/2025 17:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
صحة
الطريق السريع
روسيا اليوم
جيرالد
الظاهر
روسيا
ال دي
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
"أنا لست كلبة عندك!".. إليكم ما شهده الكنيست الإسرائيليّ اليوم بين نائبين!
Lebanon 24
"أنا لست كلبة عندك!".. إليكم ما شهده الكنيست الإسرائيليّ اليوم بين نائبين!
09:53 | 2025-12-17
17/12/2025 09:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
09:45 | 2025-12-17
17/12/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات الإعدام الجماعي والاغتصاب الممنهج في دارفور تثير غضب المجتمع الدولي
Lebanon 24
عمليات الإعدام الجماعي والاغتصاب الممنهج في دارفور تثير غضب المجتمع الدولي
09:37 | 2025-12-17
17/12/2025 09:37:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 4500 عام.. إكتشاف معبد لـ"إله الشمس" في مصر
Lebanon 24
عمره 4500 عام.. إكتشاف معبد لـ"إله الشمس" في مصر
09:19 | 2025-12-17
17/12/2025 09:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تُفّضل أوكرانيا وأوروبا الحرب على "سلام هشّ"؟
Lebanon 24
لماذا تُفّضل أوكرانيا وأوروبا الحرب على "سلام هشّ"؟
09:10 | 2025-12-17
17/12/2025 09:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
10:39 | 2025-12-16
16/12/2025 10:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
03:30 | 2025-12-17
17/12/2025 03:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان.. الـMTV توضح أسباب عدم انطلاق برنامج "كتير هالقد" مع هشام حداد الليلة
Lebanon 24
في بيان.. الـMTV توضح أسباب عدم انطلاق برنامج "كتير هالقد" مع هشام حداد الليلة
15:23 | 2025-12-16
16/12/2025 03:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "غارة سبلين"... ماذا كشفت المعلومات؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "غارة سبلين"... ماذا كشفت المعلومات؟
10:03 | 2025-12-16
16/12/2025 10:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"كبرت ست الكل".. منى أبو حمزة تحتفل بخطوبة ابنتها تعرّفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
"كبرت ست الكل".. منى أبو حمزة تحتفل بخطوبة ابنتها تعرّفوا إلى عريسها (صور)
23:44 | 2025-12-16
16/12/2025 11:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:53 | 2025-12-17
"أنا لست كلبة عندك!".. إليكم ما شهده الكنيست الإسرائيليّ اليوم بين نائبين!
09:45 | 2025-12-17
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
09:37 | 2025-12-17
عمليات الإعدام الجماعي والاغتصاب الممنهج في دارفور تثير غضب المجتمع الدولي
09:19 | 2025-12-17
عمره 4500 عام.. إكتشاف معبد لـ"إله الشمس" في مصر
09:10 | 2025-12-17
لماذا تُفّضل أوكرانيا وأوروبا الحرب على "سلام هشّ"؟
09:04 | 2025-12-17
اليمن: الزبيدي يؤكد جاهزية القوات المسلحة الجنوبية للمعركة الفاصلة ضد الحوثيين
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
17/12/2025 17:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
17/12/2025 17:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
17/12/2025 17:01:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24