عربي-دولي
الخارجية المصريّة أدانت إقامة إسرائيل لـ19 مستوطنة في الضفة الغربية
Lebanon 24
17-12-2025
|
07:56
أدانت
وزارة الخارجية المصرية
بـ"أشد العبارات" إستمرار
إسرائيل
في سياساتها الاستيطانية غير القانونية، وآخرها المصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في
الضفة الغربية
المحتلة.
وقالت
وزارة الخارجية
المصريّة في بيان: "يُعدّ ما تقوم به إسرائيل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي وقرارات
الشرعية الدولية
ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات
مجلس الأمن
التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي
الفلسطينية
المحتلة منذ عام 1967". (الامارات 24)
