وزير الدفاع الروسي: أوكرانيا فقدت أكثر من 103 آلاف قطعة سلاح هذا العام

صرح الروسي أندريه بيلاوسوف بأن خسائر في 2025 تجاوزت 103 آلاف قطعة سلاح بينها 5500 قطعة غربية وهو ما يعادل ضعف أرقام عام 2024.



وجاء تصريح الوزير الروسي خلال اجتماع موسع لهيئة الروسية برئاسة الرئيس .



وقال بيلاوسوف إن "القوات فقدت أكثر من 103 آلاف قطعة مختلفة من الأسلحة والمعدات العسكرية، من بينها حوالي 5.5 ألف قطعة من إنتاج غربي". وأضاف أن هذه الأرقام تزيد عمليا بمقدار الضعف عن مؤشرات عام 2024.



وأظهرت رسوم بيانية عرضت خلال الاجتماع أن الخسائر البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية منذ فبراير 2022 قد اقتربت من 1.5 مليون فرد من الجنود والضباط.



وسلط الوزير الروسي الضوء على جهود زيادة القوات المسحلة الروسية، مشيرا إلى أنه تم خلال العام 2025 تشكيل خمس فرق، و13 لواء، و30 فوجا جديدا ضمن هيكل القوات المسلحة الروسية.



كما كشف عن خطط طموحة للعام المقبل 2026، تتضمن تشكيل أربع فرق إضافية، و14 لواء، و39 فوجا، وأكد بيلاوسوف أن عملية التوسع هذه لا تنفصل عن عملية تحديث القوات المسلحة بشكل عام، واصفا إياها بأنها أحد أولويتين رئيسيتين لوزارة الدفاع على المدى .



وشدد الوزير على أنه تم إنقاذ 90% من الجنود الجرحى القادمين من ساحة المعركة خلال العام الجاري 2025.



تطوير أسلحة وتعزيز القوى البشرية



وخصص وزير الدفاع الروسي جزءا من كلمته للحديث عن "تطوير قوات أنظمة الطائرات بدون طيار"، داعيا إلى "إعداد وتدريب عدة عشرات الآلاف من الأفراد" في هذا المجال الحيوي.



كما أشار إلى نجاح في تجاوز خطة استكمال القوات المسلحة بالمتطوعين، حيث انضم ما يقرب من 410 آلاف شخص للخدمة العسكرية التعاقدية طوعا، معظمهم من الشباب تحت سن الأربعين، وأكثر من ثلثهم يحملون مؤهلات تعليم عال أو متخصص. (روسيا اليوم)

