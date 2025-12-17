تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وزير الدفاع الروسي: أوكرانيا فقدت أكثر من 103 آلاف قطعة سلاح هذا العام

Lebanon 24
17-12-2025 | 08:06
A-
A+
Doc-P-1456502-639015809148976915.jpg
Doc-P-1456502-639015809148976915.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف بأن خسائر أوكرانيا في 2025 تجاوزت 103 آلاف قطعة سلاح بينها 5500 قطعة غربية وهو ما يعادل ضعف أرقام عام 2024.

وجاء تصريح الوزير الروسي خلال اجتماع موسع لهيئة وزارة الدفاع الروسية برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال بيلاوسوف إن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 103 آلاف قطعة مختلفة من الأسلحة والمعدات العسكرية، من بينها حوالي 5.5 ألف قطعة من إنتاج غربي". وأضاف أن هذه الأرقام تزيد عمليا بمقدار الضعف عن مؤشرات عام 2024.

وأظهرت رسوم بيانية عرضت خلال الاجتماع أن الخسائر البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية منذ فبراير 2022 قد اقتربت من 1.5 مليون فرد من الجنود والضباط.

وسلط الوزير الروسي الضوء على جهود زيادة القوات المسحلة الروسية، مشيرا إلى أنه تم خلال العام 2025 تشكيل خمس فرق، و13 لواء، و30 فوجا جديدا ضمن هيكل القوات المسلحة الروسية. 

كما كشف عن خطط طموحة للعام المقبل 2026، تتضمن تشكيل أربع فرق إضافية، و14 لواء، و39 فوجا، وأكد بيلاوسوف أن عملية التوسع هذه لا تنفصل عن عملية تحديث القوات المسلحة بشكل عام، واصفا إياها بأنها أحد أولويتين رئيسيتين لوزارة الدفاع على المدى الطويل

وشدد الوزير على أنه تم إنقاذ 90% من الجنود الجرحى القادمين من ساحة المعركة خلال العام الجاري 2025. 

تطوير أسلحة المستقبل وتعزيز القوى البشرية 

وخصص وزير الدفاع الروسي جزءا من كلمته للحديث عن "تطوير قوات أنظمة الطائرات بدون طيار"، داعيا إلى "إعداد وتدريب عدة عشرات الآلاف من الأفراد" في هذا المجال الحيوي. 

كما أشار إلى نجاح روسيا في تجاوز خطة استكمال القوات المسلحة بالمتطوعين، حيث انضم ما يقرب من 410 آلاف شخص للخدمة العسكرية التعاقدية طوعا، معظمهم من الشباب تحت سن الأربعين، وأكثر من ثلثهم يحملون مؤهلات تعليم عال أو متخصص. (روسيا اليوم)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 103 طائرة طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الدفاع الجوي الليلة الماضية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 17:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الروسي: قواتنا اكتسبت المزيد من الأراضي في أوكرانيا هذا العام بمقدار الثلث مقارنة بالعام الماضي
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 17:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: تضرر أكثر من 13 ألف أسرة من الأمطار في غزة وآلاف العائلات فقدت القليل الذي كانت تملكه
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 17:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: الضربات الروسية ألحقت أضرارًا بأكثر من اثني عشر مرفقًا مدنيًا وجعلت آلاف الأشخاص بلا كهرباء
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 17:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24

فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتي

وزارة الدفاع

روسيا اليوم

وزير الدفاع

الأوكرانية

المستقبل

أوكرانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:53 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:37 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:19 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:10 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:39 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:23 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:03 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:44 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:53 | 2025-12-17
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17
Lebanon24
09:37 | 2025-12-17
Lebanon24
09:19 | 2025-12-17
Lebanon24
09:10 | 2025-12-17
Lebanon24
09:04 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24