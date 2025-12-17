في نهاية الشهر... الجيش الأميركي يُؤكّد التزامه بنشر صاروخ "دارك إيغل"

أعلن الجيش الأميركي أنه يسير وفق الجدول المحدد لنشر الصاروخ "دارك إيغل"، بحلول نهاية الشهر.



ونقلت وكالة " " للأنباء، عن الجيش الأميركي قوله في بيان: "نؤكد أن عمليات التسليم تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد لدعم نشر السلاح في عام 2025". (الامارات 24)