لندن تشطب عقوبات على سوريا وإيران وسط تحركات دولية لتخفيف القيود

(الجزيرة)

أظهرت مذكرة صادرة عن الحكومة أن لندن أجرت، اليوم الأربعاء، 4 عمليات شطب من قوائم المفروضة بموجب نظام العقوبات الخاص بسوريا، إلى جانب عملية شطب واحدة ضمن نظام العقوبات المرتبط بالبرنامج النووي .وتأتي هذه الخطوة البريطانية في سياق أوسع من التحركات الدولية المتعلقة بسوريا، إذ كان الرئيس الأميركي قد أعلن في أيار الماضي عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على ، عقب اجتماعه بنظيره السوري أحمد .وصوّت مجلس النواب الأميركي، الخميس الماضي، لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، مما يمهّد الطريق لإلغاء الإطار القانوني الذي فرض قيودا اقتصادية ومالية واسعة النطاق على البلاد لسنوات.ومن شأن إلغاء هذه العقوبات أن يفتح المجال أمام عودة الاستثمارات الأجنبية واستئناف تدفق المساعدات الدولية، بما يدعم جهود الحكومة الجديدة في إعادة بناء الاقتصاد ومعالجة التحديات المعيشية والخدمية.