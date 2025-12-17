تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

لندن تشطب عقوبات على سوريا وإيران وسط تحركات دولية لتخفيف القيود

Lebanon 24
17-12-2025 | 08:30
أظهرت مذكرة صادرة عن الحكومة البريطانية أن لندن أجرت، اليوم الأربعاء، 4 عمليات شطب من قوائم العقوبات المفروضة بموجب نظام العقوبات الخاص بسوريا، إلى جانب عملية شطب واحدة ضمن نظام العقوبات المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني.

وتأتي هذه الخطوة البريطانية في سياق أوسع من التحركات الدولية المتعلقة بسوريا، إذ كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في أيار الماضي عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، عقب اجتماعه بنظيره السوري أحمد الشرع.

وصوّت مجلس النواب الأميركي، الخميس الماضي، لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، مما يمهّد الطريق لإلغاء الإطار القانوني الذي فرض قيودا اقتصادية ومالية واسعة النطاق على البلاد لسنوات.

ومن شأن إلغاء هذه العقوبات أن يفتح المجال أمام عودة الاستثمارات الأجنبية واستئناف تدفق المساعدات الدولية، بما يدعم جهود الحكومة السورية الجديدة في إعادة بناء الاقتصاد ومعالجة التحديات المعيشية والخدمية.
(الجزيرة)
دونالد ترامب

البريطاني

الإيراني

العقوبات

الجزيرة

السورية

بات على

