"أنا لست كلبة عندك!".. إليكم ما شهده الكنيست الإسرائيليّ اليوم بين نائبين!

أشارت صحيفة " " الإسرائيليّة، أنّ للكنيست شهدت مواجهة عنيفة للغاية "خرجت عن السيطرة"، بين العضوين في حزب "الليكود" تالي غوتليب وإلياهو ريفيفو.

وسُجلت "مواجهة استثنائية" بحسب "معاريف" بين النائبة تالي غوتليب من حزب "الليكود"، ونائب رئيس إلياهو ريفيفو.

وخلال المناقشة والتصويت على مشروع قانون يتعلق بمؤسسات المياه والصرف الصحي، توجه عضو الكنيست ريفيفو، الذي كان يدير الجلسة، إلى غوتليب زاعما أنها تتحدث وتعرقل سير عملية التصويت بشكل سليم.

واعترضت غوتليب على كلامه، فبدأت "الدراما العنيفة" كما وصفتها "معاريف" حيث وجه ريفيفو لغوتليب الكلمات التالية: "لم أعلق لكِ على حقيقة أنكِ تديرين ظهرك. أنا أفهم ضائقتك اليومية، لم تحصلي على كمية الإعجابات اليومية. اهدئي من فضلك. اهدئي من فضلك".

ردت غوتليب على كلماته بالاستخفاف، فتابع ريفيفو: "عضو الكنيست غوتليب، هذا إنذارك الأول. أنتِ تزعجين الجدول المنظم للتصويت. هذا إنذارك الثاني. وهذا إنذارك الثالث. أخرجوها من فضلكم في هذه اللحظة".

وبينما وصل حرس الكنيست لإخراج غوتليب، صاحت في وجه ريفيفو: "ما مشكلتك؟ اشرب ماء باردا". فأجاب ريفيفو: "إلى الخارج من فضلك. دعيني أبشرك حتى بروباغنداكِ اليومية لم تكن كافية اليوم. أنتِ تعانين من نقص في الإعجابات".

وأثناء إخراجها من القاعة، كرر ريفيفو كلمة "إلى الخارج" لغوتليب عدة مرات. فانفجرت غوتليب في وجهه قائلة: "كف عن التحدث إليّ كأنني كلبة. هل تسمع؟ يا كاره النساء. لن تتحدث إليّ كأنني كلبة. أنا لست كلبة عندك! أنت تعاملني كأنني كلبة. هل سمعت؟ يا كاره النساء أيها الذكوري! هل سمعت؟" (روسيا اليوم)