أسعار النفط ترتفع بعد إعلان ترامب حصارًا على صادرات فنزويلا

ارتفعت أسعار بنحو دولار في التعاملات الآسيوية، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي ، فرض حصار على دخول وخروج ناقلات النفط إلى ومن فنزويلا، ما أدى إلى استمرار تعطل معظم صادرات البلاد.



وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98 سنتًا (1.7%) إلى 56.89 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام برنت 92 سنتًا (1.54%) إلى 60.60 دولارًا للبرميل.



وجاء هذا القرار الأميركي، الذي وصف الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ"منظمة إرهابية أجنبية"، بعد توقف معظم الصادرات الفنزويلية، رغم استئناف شركة النفط الحكومية تحميل الشحنات بعد هجوم إلكتروني، واستمرار سفن شركة شيفرون بالإبحار إلى بموجب ترخيص مسبق.



وقال سيكامور، محلل الأسواق لدى "آي.جي": "على الرغم من عدم وضوح تفاصيل التنفيذ، فإن التصعيد غير المتوقع للضغط الأميركي أثار مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات".



وكانت الولايات المتحدة قد احتجزت الأسبوع الماضي ناقلة نفط عملاقة قادمة من فنزويلا، في أول عملية من نوعها، بينما تمسّ الأسعار تعافيًا من أدنى مستوياتها في خمس سنوات، بعد مؤشرات على تقدم في محادثات السلام قد تخفف على .



ويشكل النفط الفنزويلي نحو 1% فقط من الإمدادات العالمية، ومعظم صادراته تتجه إلى ، إلا أن وفرة المخزون والطلب الضعيف تقللان من تأثير الحصار على أكبر مستهلك للنفط في العالم.

