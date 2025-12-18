تضخم أميركا يتباطأ.. الأساسي عند أدنى وتيرة منذ أوائل 2021

سجل التضخم الأساسي في تباطؤاً مفاجئاً خلال "تشرين الثاني"، ليصل إلى أبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2021، وفق بيانات رسمية صدرت في ظل تعقيدات مرتبطة بإغلاق الحكومة الفيدرالية.



وأظهرت بيانات " " الصادرة الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي في "تشرين الثاني"، مقارنة بزيادة سنوية بلغت 3.0% قبل شهرين.



وفي المقابل، صعد المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 2.7% على أساس سنوي في "تشرين الثاني"، وهو مستوى جاء دون توقعات الأسواق.



وأشار "مكتب إحصاءات العمل" إلى أنه لم يتمكن من جمع جزء كبير من بيانات أسعار "تشرين الأول" بسبب إغلاق الحكومة. (الشرق)

