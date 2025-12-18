"داعش" عن هجوم أستراليا: "مفخرة"

وصف تنظيم "داعش" مقتل 15 شخصًا خلال هجوم بالرصاص على احتفال بعيد على شاطئ بوندي في سيدني في بأنه "مفخرة"، وذلك عبر قناته على تطبيق " ".



وبحسب وكالة "روتيرز" فإن التنظيم الإرهابي لم يعلن صراحة مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع ، وأسفر عن مقتل 15 شخصًا. (إرم نيوز)

Advertisement