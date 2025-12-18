تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
عن صفقة الغاز مع إسرائيل.. توضيح مصري
Lebanon 24
18-12-2025
|
10:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة
العامة المصرية
للاستعلامات، أن ما نُشر وتداولته بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن صفقة
الغاز
بين مصر وإسرائيل يتعلق بـ"صفقة تجارية بحتة"، أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة "ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية".
وقال رشوان إن ما جرى هو "تعاقد تجاري" يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، مشدداً على أن أطراف الاتفاق شركات تجارية دولية معروفة في قطاع الطاقة، من بينها "شيفرون" الأميركية، إلى جانب شركات
مصرية
مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، "دون أي تدخل حكومي مباشر" في إبرام هذه التعاقدات.
وأوضح أن الاتفاق يأتي ضمن "مصلحة استراتيجية واضحة" لمصر عبر تعزيز موقعها بوصفها "
المركز الإقليمي
الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط"، اعتماداً على بنية تحتية واستثمارات في محطات الإسالة وشبكات النقل، بما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وبصورة قاطعة، شدد رشوان على أن موقف مصر من القضية
الفلسطينية
"ثابت لم ولن يتغير"، ويقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري والتمسك بحل الدولتين. (العين)
Advertisement
