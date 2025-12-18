عن صفقة الغاز مع إسرائيل.. توضيح مصري

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة للاستعلامات، أن ما نُشر وتداولته بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن صفقة بين مصر وإسرائيل يتعلق بـ"صفقة تجارية بحتة"، أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة "ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية".



وقال رشوان إن ما جرى هو "تعاقد تجاري" يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، مشدداً على أن أطراف الاتفاق شركات تجارية دولية معروفة في قطاع الطاقة، من بينها "شيفرون" الأميركية، إلى جانب شركات مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، "دون أي تدخل حكومي مباشر" في إبرام هذه التعاقدات.



وأوضح أن الاتفاق يأتي ضمن "مصلحة استراتيجية واضحة" لمصر عبر تعزيز موقعها بوصفها " الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط"، اعتماداً على بنية تحتية واستثمارات في محطات الإسالة وشبكات النقل، بما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها.



وبصورة قاطعة، شدد رشوان على أن موقف مصر من القضية "ثابت لم ولن يتغير"، ويقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري والتمسك بحل الدولتين. (العين)

