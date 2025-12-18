بالفيديو...تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي وسقوط قتلى

أفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بأن طائرة من طراز "سيسنا سي 550" تحطمت أثناء هبوطها في مطار ستيتسفيل الإقليمي، فيما تحدثت تقارير عن وقوع ضحايا.
وأكد مكتب قائد الشرطة وقوع وفيات عدة واندلاع حريق كبير إثر تحطم الطائرة المخصصة لرجال أعمال في كارولاينا الشمالية.
🚨#BREAKING: The plane that has crashed in North Carolina is confirmed to be owned by Greg Biffle.
Greg is the NASCAR driver and hero who flew hundreds of rescue missions in Western North Carolina in his helicopter after Hurricane Helene. pic.twitter.com/Wyq7pVLwaS
— Matt Van Swol (@mattvanswol) December 18, 2025
