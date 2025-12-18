تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

رغم المليارات… مخاوف من تداعيات صفقة الغاز الكبرى مع مصر

Lebanon 24
18-12-2025 | 13:50
أعربت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن قلق متصاعد في إسرائيل عقب توقيع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة إيلي كوهين صفقة غاز وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد مع مصر.

وبحسب الصحيفة، تنص الصفقة على تصدير نحو 131 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على مدى 18 عامًا، بقيمة تقارب 112 مليار شيكل، فيما قد تصل عائدات الدولة من الضرائب والرسوم إلى نحو 58 مليار شيكل. وأشارت إلى أن الاتفاق لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية مع مصر وتعزيز موقع إسرائيل كمزوّد إقليمي للطاقة.

في المقابل، حذّرت الصحيفة من كلفة داخلية مرتفعة، إذ يتطلب تنفيذ الصفقة استثمارات بنيوية تتراوح بين 15 و16 مليار شيكل، تشمل توسيع إنتاج حقل "ليفياثان" وتحديث شبكات النقل. كما لفتت إلى مخاوف من تأثير التصدير الواسع على أمن الطاقة المحلي وارتفاع أسعار الكهرباء، في ظل اعتماد إسرائيل على الغاز لتوليد نحو 70% من كهربائها.

وأوضحت أن الحكومة اشترطت إعطاء أولوية مطلقة للسوق المحلية، وعدم تصدير أي كميات قبل تلبية كامل الاحتياجات الداخلية، مع فرض سقوف وضوابط على أسعار الغاز محليًا، ومنح وزارة الطاقة صلاحيات أوسع ابتداءً من عام 2032 لخفض الصادرات عند الحاجة.

ورغم تأكيد الحكومة أن الصفقة توازن بين المكاسب الاقتصادية والدبلوماسية وأمن الطاقة، حذّر منتقدون من أن تصدير كميات كبيرة من مورد محدود قد يعرّض إسرائيل مستقبلًا لأزمات طاقة أو ارتفاعات حادة في أسعار الكهرباء، في حال عدم اكتشاف حقول جديدة.
 
(يديعوت أحرونوت)
إقتصاد

عربي-دولي

بنيامين نتنياهو

يديعوت أحرونوت

وزارة الطاقة

وزير الطاقة

إيلي كوهين

في إسرائيل

دبلوماسي

