رغم المليارات… مخاوف من تداعيات صفقة الغاز الكبرى مع مصر

أعربت صحيفة " " عن قلق متصاعد عقب توقيع رئيس الحكومة ووزير الطاقة صفقة غاز وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد مع مصر.



وبحسب الصحيفة، تنص الصفقة على تصدير نحو 131 مليار متر مكعب من الطبيعي على مدى 18 عامًا، بقيمة تقارب 112 مليار شيكل، فيما قد تصل عائدات الدولة من الضرائب والرسوم إلى نحو 58 مليار شيكل. وأشارت إلى أن الاتفاق لا يحمل بعدًا اقتصاديًا فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية مع مصر وتعزيز موقع كمزوّد إقليمي للطاقة.



في المقابل، حذّرت الصحيفة من كلفة داخلية مرتفعة، إذ يتطلب تنفيذ الصفقة استثمارات بنيوية تتراوح بين 15 و16 مليار شيكل، تشمل توسيع إنتاج حقل "ليفياثان" وتحديث شبكات النقل. كما لفتت إلى مخاوف من تأثير التصدير الواسع على أمن الطاقة المحلي وارتفاع أسعار الكهرباء، في ظل اعتماد إسرائيل على الغاز لتوليد نحو 70% من كهربائها.



وأوضحت أن الحكومة اشترطت إعطاء أولوية مطلقة للسوق المحلية، وعدم تصدير أي كميات قبل تلبية كامل الاحتياجات الداخلية، مع فرض سقوف وضوابط على أسعار الغاز محليًا، ومنح صلاحيات أوسع ابتداءً من عام 2032 لخفض الصادرات عند الحاجة.



ورغم تأكيد الحكومة أن الصفقة توازن بين المكاسب الاقتصادية والدبلوماسية وأمن الطاقة، حذّر منتقدون من أن تصدير كميات كبيرة من مورد محدود قد يعرّض إسرائيل مستقبلًا لأزمات طاقة أو ارتفاعات حادة في أسعار الكهرباء، في حال عدم اكتشاف حقول جديدة.

(يديعوت أحرونوت)