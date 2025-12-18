تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

"استخدام القانون سلاحًا"… نتنياهو يبرّر العقوبات على قضاة المحكمة

Lebanon 24
18-12-2025 | 14:34
رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بفرض الولايات المتحدة عقوبات على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد رفضهما طعنًا إسرائيليًا سعى إلى وقف التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتُكبت في قطاع غزة.

وفي منشور على منصة "إكس"، أشاد نتنياهو بما وصفه «القيادة الحازمة والتحرّك القوي» لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مؤكّدًا تأييد إسرائيل لسياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة ما اعتبره "تسييسًا للقانون واستخدامه كسلاح".

وجاء القرار الأميركي عقب تصويت القاضيين إلى جانب غالبية أعضاء المحكمة، ما أدّى إلى تثبيت أوامر التوقيف الصادرة بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وبذلك، يرتفع عدد قضاة المحكمة الذين شملتهم عقوبات إدارة ترامب إلى ثمانية على الأقل، إضافة إلى ثلاثة مدّعين عامين، من بينهم المدعي العام كريم خان.

وتنصّ العقوبات على منع القاضيين من دخول الولايات المتحدة وتجميد أي أصول أو تعاملات مالية أو عقارية لهما داخلها. في المقابل، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرّها لاهاي، رفضها القاطع لهذه الإجراءات، واعتبرتها "هجومًا صارخًا على استقلال القضاء الدولي".

ويواجه كل من نتنياهو وغالانت اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

العقوبات

قطاع غزة

تابع
