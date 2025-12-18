"استخدام القانون سلاحًا"… نتنياهو يبرّر العقوبات على قضاة المحكمة

رحّب بنيامين ، الخميس، بفرض عقوبات على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد رفضهما طعنًا إسرائيليًا سعى إلى وقف التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتُكبت في .



وفي منشور على منصة "إكس"، أشاد نتنياهو بما وصفه «القيادة الحازمة والتحرّك القوي» لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مؤكّدًا تأييد لسياسة إدارة الرئيس في مواجهة ما اعتبره "تسييسًا للقانون واستخدامه كسلاح".



وجاء القرار الأميركي عقب تصويت القاضيين إلى جانب غالبية أعضاء المحكمة، ما أدّى إلى تثبيت أوامر التوقيف الصادرة بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وبذلك، يرتفع عدد قضاة المحكمة الذين شملتهم عقوبات إدارة إلى ثمانية على الأقل، إضافة إلى ثلاثة مدّعين عامين، من بينهم المدعي العام كريم خان.



وتنصّ على منع القاضيين من دخول الولايات المتحدة وتجميد أي أصول أو تعاملات مالية أو عقارية لهما داخلها. في المقابل، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرّها لاهاي، رفضها القاطع لهذه الإجراءات، واعتبرتها "هجومًا صارخًا على استقلال الدولي".



ويواجه كل من نتنياهو وغالانت اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة.

