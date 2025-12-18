في حادث سير مروّع... مصر تفقد عالمة بارزة

توفيت الدكتورة أستاذة الأمراض النفسية والعصبية في ، إثر انقلاب سيارة كانت تستقلها الصحراوي عند مدخل مركز ملوي في محافظة ، في اتجاه .





وتُعدّ الراحلة من أبرز المتخصصين في علاج المخ والأعصاب، وأسهمت بشكل ملحوظ في تقدم العلوم الطبية في مصر والعالم. (ارم نيوز)



