الرئيس البيلاروسيّ عن وضعه الصحيّ: أنا بخير

طمأن الرئيس البيلاروسي الشعب البيلاروسي بأن "صحته جيّدة"، وقال خلال خطاب له في اجتماع الجمعية الشعبية البيلاروسية المنعقد في العاصمة مينسك: "نُقل لي سؤال هذا الصباح: 'كيف هي صحتك؟'. يا إلهي، كل شيء على ما يرام".



وأضاف: "لا تقلقوا، أنا ببساطة تعودت على الكلام كثيرا ولفترة طويلة، على الرغم من أنني أجري اجتماعات كثيرة. لذلك صوتي أصبح أضعف قليلا. أشعر أني بحالة جيدة، إن شاء الله سيستمر الأمر على هذا النحو". (روسيا اليوم)

