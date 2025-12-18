محمد بن زايد يهنئ ملك المغرب بفوز منتخب بلاده بكأس العرب

هنأ بن زايد آل رئيس دولة ، ملك محمد السادس، والشعب ، بالفوز بكأس العرب التي أقيمت في قطر.





وكتب الشيخ زايد في منشور على حسابه الرسمي في "إكس": "أهنئ أخي جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق بالفوز بكأس العرب فيفا قطر 2025 ، بعد أداء متميز وروح رياضية عالية لفريقي المغرب والأردن". (سكاي نيوز)

Advertisement