تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اتفاق غزة على المحك… إسرائيل تطالب بإشراف دولي صارم

Lebanon 24
18-12-2025 | 16:39
A-
A+
Doc-P-1457192-639016979530686609.jpg
Doc-P-1457192-639016979530686609.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد جرشن بسكين، المفاوض الإسرائيلي والمسؤول في التحالف من أجل الدولتين، أن إسرائيل ترى في جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب أساسًا مهمًا للمضي قدمًا في اتفاق غزة، مشددًا على ضرورة فرض رقابة صارمة على تنفيذ الاتفاق حتى اكتماله.

وقال بسكين في تصريحات لـ"العربية/الحدث" إن مهمة قوة الاستقرار الدولية ستكون معقّدة، لافتًا إلى أن إسرائيل تطالب بأن تتولى هذه القوة الإشراف على نزع سلاح حركة حماس.

وأوضح أن خطة ترامب، المؤلفة من 20 بندًا وأُعلنت في أيلول، تُعدّ الأكثر تفصيلًا حتى الآن، إذ تبدأ بوقف إطلاق النار تمهيدًا لإنهاء الحرب، وتدعو في مراحلها النهائية إلى نزع سلاح حماس، وإقصائها عن حكم غزة، مع انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، رغم عدم موافقة الطرفين على جميع بنودها.

وأشار إلى أن إسرائيل وحماس وقعتا في التاسع من تشرين الأول اتفاقًا جزئيًا شمل البنود الأولى من الخطة، وتضمّن تبادل المحتجزين، ووقف إطلاق النار، وانسحابًا إسرائيليًا جزئيًا، وزيادة المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن الخطة حظيت لاحقًا بتصديق مجلس الأمن الدولي، الذي أجاز إنشاء هيئة حكم انتقالي وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، إلا أن تفاصيل تشكيل هذه القوة وصلاحياتها لا تزال قيد البحث، وسط تحفظ دول عدة على تولي مهمة نزع سلاح حماس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الهولندي: يجب مكافحة الفساد في أوكرانيا وعلى الرئيس زيلينسكي اتخاذ موقف صارم ضد الفساد
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا: مستقبل البلاد على المحك وتحتاج بشكل عاجل إلى المساعدات
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يكشف مشروع "غزة الجديدة": هندسة بإشراف "أميركي–إسرائيلي"
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث حماس: نطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف الحرب
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:24:43 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن الدولي

دونالد ترامب

الأمن الدولي

مجلس الأمن

الإسرائيلي

قوة دولية

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:14 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:47 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:45 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2025-12-18
Lebanon24
16:14 | 2025-12-18
Lebanon24
16:00 | 2025-12-18
Lebanon24
15:47 | 2025-12-18
Lebanon24
15:45 | 2025-12-18
Lebanon24
15:24 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24