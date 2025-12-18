تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
السوريّ أحمد الأحمد "بطل سيدني" تلقى تهديدات بالقتل
Lebanon 24
18-12-2025
|
16:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت هيئة البثّ الإسرائيليّة، أنّ "بطل سيدني"
أحمد الأحمد
، تلقى تهديدات بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أنّ الأحمد تلقى أيضاً رسائل تهديد من "عناصر إسلامية متطرفة"، ونقلت عن مقربين منه قولهم إنّ "التهديدات أُحيلت إلى السلطات الأسترالية خوفاً على سلامته".
الأسترالية
خوفاً على سلامته".
ووأضافت أنّ "داعش" وصف البطل السوري بـ"الخائن". (ارم نيوز)
