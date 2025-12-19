تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ترامب لا يستبعد اندلاع حرب مع فنزويلا

Lebanon 24
19-12-2025 | 07:25
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يستبعد خيار الحرب مع فنزويلا، في تصعيد جديد لهجته تجاه كراكاس، مؤكدا أن هذا الاحتمال قائم في ظل التطورات الراهنة.

وفي مقابلة مع شبكة "ان بي سي نيوز"، أوضح ترامب أنه لا يضع الحرب خارج الحسابات، وذلك بعد أيام من إصداره أمرا بفرض ما وصفه بـ"الحصار" على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل وتغادر فنزويلا، ما زاد الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة صادرت مؤخرا ناقلة نفط كانت محتجزة قرب السواحل الفنزويلية، فيما أفادت الإدارة الأميركية بأن حملتها أسفرت عن 28 ضربة استهدفت قوارب، وأدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص، بينها ضربة مزدوجة تخضع حاليا لتدقيق من الكونغرس.

وأكد ترامب أن مصادرة ناقلات النفط ستتواصل، لافتا إلى أن توقيت الخطوات المقبلة يعتمد على تصرفات الطرف الآخر، مضيفا أنه في حال استمرار السفن في الإبحار فسيتم إعادتها إلى أحد الموانئ الأميركية.

ورفض الرئيس الأميركي الإفصاح عما إذا كان إسقاط مادورو هدفه النهائي، مكتفيا بالقول إن الرئيس الفنزويلي "يعرف تماما" ما يريده.
