ترامب لا يستبعد اندلاع حرب مع فنزويلا

قال الرئيس الأميركي إنه لا يستبعد خيار الحرب مع ، في تصعيد جديد لهجته تجاه كراكاس، مؤكدا أن هذا الاحتمال قائم في ظل التطورات الراهنة.



وفي مقابلة مع شبكة "ان بي "، أوضح أنه لا يضع الحرب خارج الحسابات، وذلك بعد أيام من إصداره أمرا بفرض ما وصفه بـ"الحصار" على ناقلات الخاضعة للعقوبات التي تدخل وتغادر فنزويلا، ما زاد الضغوط على .



وأشار إلى أن صادرت مؤخرا ناقلة نفط كانت محتجزة قرب السواحل الفنزويلية، فيما أفادت بأن حملتها أسفرت عن 28 ضربة استهدفت قوارب، وأدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص، بينها ضربة مزدوجة تخضع حاليا لتدقيق من .



وأكد ترامب أن مصادرة ناقلات النفط ستتواصل، لافتا إلى أن توقيت الخطوات المقبلة يعتمد على تصرفات الطرف الآخر، مضيفا أنه في حال استمرار السفن في الإبحار فسيتم إعادتها إلى أحد الموانئ الأميركية.



ورفض الرئيس الأميركي الإفصاح عما إذا كان إسقاط مادورو هدفه النهائي، مكتفيا بالقول إن الرئيس "يعرف تماما" ما يريده.

