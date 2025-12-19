في غزة.. وفاة أكثر من ألف مريض خلال انتظار الاجلاء الطبي

أعلنت ، الجمعة، وفاة أكثر من ألف مريض أثناء انتظارهم الإجلاء الطبي من منذ 2024، في ظل بطء شديد في تنفيذ عمليات الإخلاء رغم الحاجة الملحّة.



وقال ، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن "1092 مريضاً توفوا وهم ينتظرون الإجلاء الطبي بين تموز 2024 تشرين الثاني 2025"، موضحاً أن الأرقام صادرة عن في غزة، لكنها "على الأرجح أقل من العدد الفعلي" بسبب صعوبة الحصول على بيانات دقيقة.



وأضاف أن العالمية وشركاءها أجلوا، منذ أكتوبر 2023، أكثر من 10,600 مريض من غزة، بينهم أكثر من 5,600 طفل بحاجة إلى رعاية طبية متخصصة.





Advertisement