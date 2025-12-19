هذا هو عدد القوات الروسية على جبهات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

قال أن هنالك 700 ألف مقاتل في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.



وقال في حوار مباشر مع المواطنين في إطار مؤتمر "حصاد العام مع " : " في سياق . لدينا 700 ألف جندي في منطقة العمليات الخاصة، ومعظمهم من الشباب، بمن فيهم ممثلون عن جيل التسعينيات".



ووصف بوتين الجيش الروسي بأنه الأكثر جاهزية قتالية في العالم، قائلا : "تحدثتُ مؤخرًا في اجتماع لمجلس إدارة عن تطوير القوات المسلحة، وأنها ربما أصبحت الأكثر جاهزية قتالية في العالم، مع الأخذ في الاعتبار أنواع الأسلحة الجديدة، بما في ذلك الأسلحة الاستراتيجية". (روسيا اليوم)



