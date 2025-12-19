القمر أولًا والمريخ لاحقًا... إدارة ترامب تحسم خيار "الفضاء"

أكد الرئيس الأميركي توجّه إدارته لتعزيز الدور الريادي للولايات المتحدة في الفضاء، واضعًا العودة إلى القمر في صدارة الأولويات، مع خطط لإنشاء قاعدة أميركية وتركيب مفاعل نووي على سطحه بحلول عام 2030.



وفي مرسوم رئاسي جديد، شدّد على أن استئناف الرحلات المأهولة إلى القمر سيعزّز القيادة الأميركية في الفضاء، ويفتح الباب أمام تنمية اقتصادية قمرية، ويمهّد لاحقًا لاستكشاف المريخ، الذي حلّ في مرتبة ثانوية ضمن الاستراتيجية الحالية.



وينص تنفيذ العودة البشرية إلى القمر بحلول عام 2028 ضمن برنامج "أرتيميس" التابع لوكالة ، والذي أُطلق خلال الولاية الأولى لترامب، رغم تأجيل مهمة "أرتيميس 3" أكثر من مرة، وسط شكوك حول جهوزية مركبة الهبوط القمرية التي تطورها شركة "سبايس إكس".



وفي سياق متصل، صادق الأميركي على تعيين الملياردير جاريد آيزاكمان رئيسًا لوكالة ناسا، بعد مسار ترشيح متقلب، عكس تباينًا داخل ، إضافة إلى علاقة متأرجحة بين ترامب وإيلون ، الذي سبق أن شكّك بجدوى العودة إلى القمر.







