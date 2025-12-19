الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على فنزويلا

أعلنت ، أن فرضت عقوبات جديدة متعلقة بفنزويلا طالت سبعة أشخاص، وفق بيان رسمي صادر عنها.

وقالت: فرضنا عقوبات على أفراد من عائلة الرئيس ومقربين منها