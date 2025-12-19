مجلس الأمن يمدد بعثة الأمم المتحدة في الكونغو لعام إضافي

أقرّ بالإجماع تمديد ولاية بعثة لحفظ السلام في الكونغو الديموقراطية لمدة عام، تماشياً مع دعوة رواندا ومتمردي حركة «إم23» إلى الالتزام باتفاق السلام الإقليمي، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

و تعدّ بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية (مونوسكو) والتي تضم 11500 جندي، إحدى بعثات حفظ السلام التي تدعمها الولايات المتحدة، علما أن سعت إلى خفض إنفاقها على عمليات مماثلة مع وصول .

وينص القرار على تمديد مهمة البعثة حتى 20 كانون الأول 2026، ويأتي في أعقاب سقوط مدينتي غوما وبوكافو الكونغوليتين الرئيسيتين مطلع العام في أيدي حركة إم23 المتمردة.