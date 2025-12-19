تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مجلس الأمن يمدد بعثة الأمم المتحدة في الكونغو لعام إضافي

Lebanon 24
19-12-2025 | 16:22
Doc-P-1457632-639017837841227600.jpg
Doc-P-1457632-639017837841227600.jpg photos 0
أقرّ مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديموقراطية لمدة عام، تماشياً مع دعوة الولايات المتحدة رواندا ومتمردي حركة «إم23» إلى الالتزام باتفاق السلام الإقليمي، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

و تعدّ بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية (مونوسكو) والتي تضم 11500 جندي، إحدى بعثات حفظ السلام التي تدعمها الولايات المتحدة، علما أن واشنطن سعت إلى خفض إنفاقها على عمليات مماثلة مع وصول الرئيس دونالد ترامب.

وينص القرار على تمديد مهمة البعثة حتى 20 كانون الأول 2026، ويأتي في أعقاب سقوط مدينتي غوما وبوكافو الكونغوليتين الرئيسيتين مطلع العام في أيدي حركة إم23 المتمردة.

