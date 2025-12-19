تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
عربي-دولي
عقوبات أميركية جديدة على القيادة الفنزويلية
Lebanon 24
19-12-2025
|
23:30
في سياق محاولة زيادة الضغط على القيادة الفنزويلية، فرضت
وزارة الخزانة
الأميركية عقوبات جديدة على 7 أشخاص مرتبطين بالرئيس
الفنزويلي
نيكولاس مادورو
وزوجته.
ومن بين المستهدفين أفراد من عائلة أحد أقرباء زوجة
مادورو
، بعد أن كان هذا القريب قد خضع لعقوبات سابقاً بتهمة الفساد، وفق ما نقلت وكالة
رويترز
اليوم الجمعة.
الولايات المتحدة
لم تقتصر على الأفراد، بل وسّعت إجراءاتها لتشمل عقوبات على شركات شحن ونقل نفط
فنزويلية
، وفرضت حصاراً بحرياً جزئياً يستهدف ناقلات
النفط
الخاضعة للعقوبات، ضمن حملة تهدف إلى تقييد قدرة النظام الفنزويلي على استخدام عائدات الطاقة لدعم أنشطته.
