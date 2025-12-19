عقوبات أميركية جديدة على القيادة الفنزويلية

في سياق محاولة زيادة الضغط على القيادة الفنزويلية، فرضت الأميركية عقوبات جديدة على 7 أشخاص مرتبطين بالرئيس وزوجته.



ومن بين المستهدفين أفراد من عائلة أحد أقرباء زوجة ، بعد أن كان هذا القريب قد خضع لعقوبات سابقاً بتهمة الفساد، وفق ما نقلت وكالة اليوم الجمعة.



لم تقتصر على الأفراد، بل وسّعت إجراءاتها لتشمل عقوبات على شركات شحن ونقل نفط ، وفرضت حصاراً بحرياً جزئياً يستهدف ناقلات الخاضعة للعقوبات، ضمن حملة تهدف إلى تقييد قدرة النظام الفنزويلي على استخدام عائدات الطاقة لدعم أنشطته.



