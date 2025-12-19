يعتزم السيطرة على كامل أوكرانيا.. تحذير استخباراتي: أهداف بوتين لم تتغير

يتوجه المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل ديميترييف إلى ميامي اليوم السبت من أجل لقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، اللذين قادا على مدى الأسابيع الماضية مفاوضات مباشرة مع الجانب الأوكراني بحثاً عن خطة تنهي الحرب المستمرة منذ 2020.تزامنا كشفت تقديرات استخباراتية أميركية أن أهداف لم تتغير.فقد حذرت تقارير الاستخبارات الأميركية من أن يعتزم السيطرة على كامل واستعادة أجزاء من التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق، وفقًا لستة مصادر مطلعة على معلومات الاستخباراتوفي السياق، قال أحد المصادر إن تلك التقارير تقدم صورة مختلفة تمامًا عن تلك التي رسمها الرئيس الأميركي ومفاوضوه، الذين قالوا إن بوتين يريد إنهاء الصراع، حسب ما نقلت وكالة .كما أوضح مصدر آخر أن أحدث هذه التقارير يعود إلى أواخر أيلول الماضي.كذلك تتعارض تلك المعلومات الاستخباراتية مع نفي الزعيم الروسي أنه يشكل تهديدًا لأوروبا.، اعتبر مايك كويغلي، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي أن الاستخبارات كانت دائمًا تشير إلى أن بوتين يريد المزيد.. والأوروبيون مقتنعون بذلك، بل إن دول البلطيق تعتقد أنها ستكون الأولى".