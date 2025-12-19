تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

يعتزم السيطرة على كامل أوكرانيا.. تحذير استخباراتي: أهداف بوتين لم تتغير

Lebanon 24
19-12-2025 | 23:38
يتوجه المبعوث الخاص للرئيس الروسي  كيريل ديميترييف إلى ميامي اليوم السبت من أجل لقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، اللذين قادا على مدى الأسابيع الماضية مفاوضات مباشرة مع الجانب الأوكراني بحثاً عن خطة تنهي الحرب المستمرة منذ 2020.

تزامنا كشفت تقديرات استخباراتية أميركية أن أهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تتغير.

فقد حذرت تقارير الاستخبارات الأميركية من أن بوتين يعتزم السيطرة على كامل أوكرانيا واستعادة أجزاء من أوروبا التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق، وفقًا لستة مصادر مطلعة على معلومات الاستخبارات

وفي السياق، قال أحد المصادر إن تلك التقارير تقدم صورة مختلفة تمامًا عن تلك التي رسمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومفاوضوه، الذين قالوا إن بوتين يريد إنهاء الصراع، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

كما أوضح مصدر آخر أن أحدث هذه التقارير يعود إلى أواخر أيلول الماضي.

كذلك تتعارض تلك المعلومات الاستخباراتية مع نفي الزعيم الروسي أنه يشكل تهديدًا لأوروبا.

من جهته، اعتبر مايك كويغلي، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي أن الاستخبارات كانت دائمًا تشير إلى أن بوتين يريد المزيد.. والأوروبيون مقتنعون بذلك، بل إن دول البلطيق تعتقد أنها ستكون الأولى".


 
