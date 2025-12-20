بعد القصف الأميركي.. سوريا: ملتزمون بمكافحة "داعش"

في أول تعليق سوري رسمي على الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع لتنظيم "داعش"، أكدت "التزامها الثابت بمكافحة تنظيم داعش، وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي ".





وبعد الإعلان الأميركي عن قصف نحو 70 هدفا لـ"داعش"، قالت في بيان إن " ستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضد التنظيم في جميع المناطق التي يهددها".



ودعت سوريا والدول الأعضاء في لـ"الانضمام إلى دعم جهود الجمهورية في ، بما يسهم في حماية المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقال البيان إن سوريا "تتقدم بتعازيها الحارة لعائلات الضحايا من رجال الأمن السوريين والأميركيين الذين قتلوا في الهجمات الإرهابية التي وقعت في تدمر وشمال سوريا الأسبوع الماضي، وتؤكد أن هذه الخسارة تبرز ضرورة تعزيز لمكافحة الإرهاب".