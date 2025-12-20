تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بعد القصف الأميركي.. سوريا: ملتزمون بمكافحة "داعش"

Lebanon 24
20-12-2025 | 00:53
في أول تعليق سوري رسمي على الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع لتنظيم "داعش"، أكدت دمشق "التزامها الثابت بمكافحة تنظيم داعش، وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية".


وبعد الإعلان الأميركي عن قصف نحو 70 هدفا لـ"داعش"، قالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن "سوريا ستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضد التنظيم في جميع المناطق التي يهددها".

ودعت سوريا الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي لـ"الانضمام إلى دعم جهود الجمهورية في مكافحة الإرهاب، بما يسهم في حماية المدنيين واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".
وقال البيان إن سوريا "تتقدم بتعازيها الحارة لعائلات الضحايا من رجال الأمن السوريين والأميركيين الذين قتلوا في الهجمات الإرهابية التي وقعت في تدمر وشمال سوريا الأسبوع الماضي، وتؤكد أن هذه الخسارة تبرز ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب".
وزارة الخارجية السورية

الولايات المتحدة

التحالف الدولي

التعاون الدولي

مكافحة الإرهاب

وزارة الخارجية

الدول الأعضاء

الأميركيين

