الشرع ينضم الى "اكس".. وجدل في صفوف السوريين

لم تمض ساعات على تدشين حساب الرئيس السوري أحمد على منصة إكس، حتى تزايدت أعداد متابعيه بشكل سريع.

فيما التقط بعض السوريين على مواقع التواصل صورة لأول "يوزر نيم" ظهر على الحساب الرسمي للشرع، وصورة أخرى بعد تعديله.



إذ بدا أن الحساب دشن أولاً تحت اسم " alsharaaofficial" ثم عدل لاحقا ليصبح

@AH_AlSharaa



أما السبب فكم الطلبات التي انهالت على الحساب من أجل تغييره، وفق ما أفاد عدد من السوريين.

وخلال ساعات قليلة بلغ عدد متابعي الحساب نحو 195 ألف.



وكان الرئيس السوري هنأ الشعب في أول تغريدة له برفع قانون قيصر عن البلاد، واعداً بمستقبل جديد لسوريا، وشدد على المضي "يداً بيد نحو مستقبل يليق بالشعب السوري ووطنه".



كما توجه بالشكر إلى الرئيس الأميركي ، وولي السعودي الأمير محمد بن سلمان، فضلا عن وقطر.



يذكر أن الرئيس الأميركي وقّع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن أضخم موازنة سنوية لوزارة الحرب في تاريخ بأكثر من 900 مليار دولار، وكذلك إلغاء قانون قيصر الذي فرض عقوبات على منذ عام 2019.



وكان ترامب وقع على قانون إلغاء "قيصر" بعد مصادقة الكونغرس عليه. فيما حدد القانون الجديد أولويات الدفاع عن الولايات المتحدة، وطلب من تقديم تقارير دورية للكونغرس لمدة أربع سنوات تؤكد استمرار الحكومة في مكافحة الإرهاب والمخدرات وحماية الأقليات، والسعي لتحقيق السلام مع دول الجوار.