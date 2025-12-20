الرئيس العراقي: لتشكيل حكومة شاملة وفق المهل

بعد مرور أكثر من شهر على الانتخابات في ، ومع استمرار المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة، دعا الرئيس جمال رشيد، إلى تشكيل حكومة تمثل كل بجميع أطيافهم وترتقي ببناء الدولة.

كما شدد في كلمة له اليوم السبت على أن تشكيل الحكومة المقبلة يجب أن يراعي المهل الدستورية، حسب وكالة واع.



وحث على ترسيخ العملية ، وتكاتف الجهود في تشكيل الحكومة المقبلة.