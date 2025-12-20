الجيش الأردني يشارك في الضربات الأميركية على مواقع داعش في جنوب سوريا

أكد الجيش مشاركة سلاح الجو الملكي في الضربات الأميركية الليلية على مواقع في ، بعد أسبوع على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين في تدمر .





وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو الملكي نفذ "ضربات جوية دقيقة استهدفت عدداً من الأهداف التابعة لعصابة داعش الإرهابية في مناطق جنوبي سوريا ... هذه العملية جاءت في إطار الحرب على الإرهاب ومنع التنظيمات المتطرفة من استغلال هذه المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن الجوار السوري والمنطقة".

