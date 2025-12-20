تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الجيش الأردني يشارك في الضربات الأميركية على مواقع داعش في جنوب سوريا
20-12-2025
|
06:11
أكد الجيش
الأردني
مشاركة سلاح الجو الملكي في الضربات الأميركية الليلية على مواقع
تنظيم الدولة الإسلامية
في
سوريا
، بعد أسبوع على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين في تدمر
وسط سوريا
.
وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو الملكي نفذ "ضربات جوية دقيقة استهدفت عدداً من الأهداف التابعة لعصابة داعش الإرهابية في مناطق جنوبي سوريا ... هذه العملية جاءت في إطار الحرب على الإرهاب ومنع التنظيمات المتطرفة من استغلال هذه المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن الجوار السوري والمنطقة".
