Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"ألواح" تغطّي أجزاء في "نطنز"… صور ترصد تغييرات بعد الهجوم الأخير

Lebanon 24
20-12-2025 | 11:28
Doc-P-1457862-639018521284400240.avif
Doc-P-1457862-639018521284400240.avif photos 0
أظهرت صور أقمار صناعية حديثة لمنشأة نطنز النووية في إيران تركيب ألواح تغطّي أجزاء من الموقع المتضرّر، في خطوة اعتبرها خبراء محاولة من طهران لمعاينة الحطام بعد ستة أشهر على الحادث الذي طال المنشأة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن تقرير صادر عن معهد العلوم والأمن الدولي، أنّ الصور تُظهر ألواحًا موضوعة فوق مناطق تعرّضت لأضرار في المنشأة المستخدمة لتخزين اليورانيوم المخصّب.

وكانت إسرائيل قد نفّذت في حزيران الماضي عملية عسكرية واسعة استهدفت مواقع حسّاسة داخل إيران، من بينها مفاعل نطنز، في هجوم يُرجَّح أنّه ألحق أضرارًا بالبنية التحتية لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.

وفي حينه، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّ الغارات الجوية الإسرائيلية على منشأة نطنز كان لها "تأثير مباشر" على قاعات أجهزة الطرد المركزي الواقعة تحت الأرض.

وتُعدّ منشأة نطنز، المقامة في صحراء محافظة أصفهان وسط إيران، الركيزة الأساسية في برنامج البلاد لتخصيب اليورانيوم.
 
