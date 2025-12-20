"ألواح" تغطّي أجزاء في "نطنز"… صور ترصد تغييرات بعد الهجوم الأخير

أظهرت صور أقمار صناعية حديثة لمنشأة نطنز النووية في تركيب ألواح تغطّي أجزاء من الموقع المتضرّر، في خطوة اعتبرها خبراء محاولة من لمعاينة الحطام بعد ستة أشهر على الحادث الذي طال المنشأة.



وذكرت ، نقلًا عن تقرير صادر عن معهد العلوم والأمن الدولي، أنّ الصور تُظهر ألواحًا موضوعة فوق مناطق تعرّضت لأضرار في المنشأة المستخدمة لتخزين اليورانيوم المخصّب.



وكانت قد نفّذت في حزيران الماضي عملية عسكرية واسعة استهدفت مواقع حسّاسة داخل إيران، من بينها مفاعل نطنز، في هجوم يُرجَّح أنّه ألحق أضرارًا بالبنية التحتية لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.



وفي حينه، أعلنت أنّ الجوية على منشأة نطنز كان لها "تأثير مباشر" على قاعات أجهزة الطرد المركزي الواقعة تحت الأرض.



وتُعدّ منشأة نطنز، المقامة في صحراء محافظة أصفهان وسط إيران، الركيزة الأساسية في برنامج البلاد لتخصيب اليورانيوم.

Advertisement