سلاح روسي قد يقضي على طائرات "أف-35".. هذه قدراته

لطالما تفاخرت الدول بقدراتها العسكرية عبر العصور، بهدف خلق هالة من الغموض لردع الخصوم، ولم تتفوق في هذا المجال في العصر الحديث. إلا أن القدرات الفعلية لم تكن دائماً على قدر هذه الادعاءات.



وحسب موقع "national interest"، تُعدّ طائرة سوخوي سو-57 (اسم تعريف الناتو "فيلون") مثالاً على ذلك، فهي طائرة قادرة على إبهار الجماهير في عروض الطيران، إلا أنها غائبة إلى حد كبير عن الحرب الدائرة في . وبالمثل، حظيت دبابة القتال الرئيسية الروسية تي-14 أرماتا بضجة إعلامية كبيرة باعتبارها أعظم مركبة مدرعة دخلت الخدمة على الإطلاق، ولكن لم يخرج من خط الإنتاج سوى أقل من عشرين دبابة، ولم تُستخدم أي منها في القتال. ومن المنصات الأخرى التي حظيت بالإشادة داخل روسيا نظام الدفاع الجوي إس-500 بروميثيوس - نظام إس-400 تريومف، والذي يحمل اسماً فخماً لدرجة أنه ينبغي للمرء أن يتوقع أن يمتلك تكنولوجيا وخصائص تنافس جبابرة الأساطير اليونانية القديمة.



وقال الموقع:" على الطريقة الروسية المعهودة، تم تضخيم قدرات منظومة إس-500 هذا الشهر من قبل ألكسندر ميخائيلوف، رئيس مكتب التحليل العسكري السياسي. قال ميخائيلوف لوكالة الأنباء الحكومية تاس: "لا يمتلك خصومنا المحتملون ببساطة أنظمة ذات قدرات صاروخية بعيدة المدى مثل منظومة إس-500. وبينما يمتلكون أنظمة بعيدة المدى مصممة لاعتراض أسلحة هجومية متنوعة، فإن الخصائص المحددة لمنظومة بروميثيوس لا تزال لا تضاهى من قبل أقرب منافسينا". كما تفاخر ميخائيلوف بأن بروميثيوس، الذي سمي على اسم التيتان اليوناني الذي منح النار، إلى جانب المعرفة والحضارة، للبشرية، سيكون قادراً على اعتراض صواريخ الناتو فرط الصوتية، بما في ذلك تلك التي لا تزال قيد التطوير.



إلى جانب كونه نظام اعتراض للصواريخ، زعم المسؤول الروسي أن منظومة إس-500 بروميثيوس يمكن أن تعمل كنظام دفاع فضائي.



وأضاف ميخائيلوف: "بإمكانها رصد الأهداف على بُعد يصل إلى 600 كيلومتر، والاشتباك معها بصواريخ أرض-جو يصل مداها إلى 500 كيلومتر. ويشمل ذلك ليس فقط الصواريخ الباليستية، بل أيضاً الأهداف الديناميكية الهوائية مثل طائرات الناتو الأسرع من الصوت، فضلاً عن أنواع مختلفة من الصواريخ. والجدير بالذكر أنها قادرة على استهداف الصواريخ متوسطة المدى والأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة المستخدمة في والاتصالات".



وتابع المسؤول قائلاً: "مع نشر منظومة إس-500، قدمت روسيا تحدياً جديداً هائلاً لصناعة الدفاع "، مشيراً إلى أن ذلك سيضع في وضع غير مواتٍ بشكل كبير.



كما ورد هذا الشهر أن الفوج الأول من قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي قد تم تجهيزه بنظام إس-500، ولكن من غير الواضح عدد البطاريات التي تم إنتاجها أو نشرها.



لم يكشف الكرملين عن المواصفات الكاملة لمنظومة إس-500، لكنه أقرّ بأن منظومة بروميثيوس قد "تملأ فراغاً بين أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي العسكرية والاستراتيجية"، وفقاً لتقرير ثانٍ لوكالة تاس. وأضاف التقرير أن "المنظومة الجديدة ستتفاعل مع أنظمة الدفاع الجوي متوسطة وبعيدة المدى"، بما في ذلك منظومتي إس-300 وإس-400 تريومف.



وفقًا لبيانات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، يمكن لمنظومة إس-500 استخدام صواريخ 40N6M بعيدة المدى يصل مداها إلى حوالي 400 كيلومتر (250 ميلًا)، بينما يمكن للصواريخ الاعتراضية من سلسلة 77N6 أن تصل إلى حوالي 600 كيلومتر (372 ميلًا).



كما هو الحال مع العديد من الأنظمة العسكرية الروسية، من المرجح أن يكون نظام إس-500 بروميثيوس ذا قدرات عالية، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان متطورًا كما تدّعي . لا يوجد دليل على قدرته على استهداف مقاتلات إف-35 أو غيرها من مقاتلات الجيل الخامس الشبحية، ومن المرجح أن يكون أقل فعالية ضد أنظمة الجيل السادس، مثل قاذفة نورثروب غرومان بي-21 رايدر بعيدة المدى ومقاتلة بوينغ إف-47 المستقبلية .



سيتحدد العامل الحاسم في فعالية منظومة إس-500 بشكل عام بناءً على عدد المنظومات التي يمكن لشركة ألماز-أنتي إنتاجها فعلياً. وكما هو الحال مع طائرتي سو-57 وتي-14، فإن حتى السلاح المتطور يصبح عديم الفائدة إذا لم يُصنع منه سوى عدد قليل للاستخدام في الخطوط الأمامية، ولا تتوفر حتى الآن معلومات كافية حول قدرة روسيا على إنتاج هذه المنظومات المذهلة بأعداد كافية. (national interest)



