تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من البر إلى الجو والفضاء الإلكتروني… أردوغان يوسّع معادلة الردع

Lebanon 24
20-12-2025 | 13:12
A-
A+
Doc-P-1457899-639018583239177492.webp
Doc-P-1457899-639018583239177492.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرضًا شاملًا لقدرات بلاده العسكرية الراهنة وخططها الدفاعية المقبلة، متناولًا أيضًا عائدات تصدير السلاح هذا العام، وذلك خلال كلمة ألقاها اليوم السبت في إسطنبول.

وأكد أردوغان أن البرامج الدفاعية التركية موجّهة "لحماية السلام والاستقلال والمستقبل"، وليست استعدادًا للحرب، معلنًا المضيّ في مشاريع تعزّز الردع برًا وبحرًا وجوًا وفي الفضاء الإلكتروني. وكشف في هذا السياق عن إطلاق مشروع حاملة طائرات محلية ثانية بطول 300 متر، أكبر من الحاملة الأولى تي جي غي أناضولو، مشيرًا إلى أن تركيا باتت ضمن عشر دول قادرة على تطوير وبناء سفنها الحربية محليًا.

وعلى صعيد الصناعات الدفاعية، أوضح أن صادرات قطاعي الدفاع والطيران ارتفعت خلال الأشهر الـ11 الماضية بنسبة 30% على أساس سنوي، لتبلغ 7.445 مليارات دولار، ما يضع تركيا في المرتبة 11 عالميًا من حيث صادرات المنتجات الدفاعية. وشدّد على اعتماد الموارد المحلية عبر كامل سلسلة القيمة، من البحث والتطوير إلى التصميم والبرمجيات والإنتاج المتسلسل، معتبرًا أن ذلك رسّخ "قدرات ردع قوية" للبلاد.

أرقام وقدرات
تشير تقارير إلى أن ميزانية الجيش التركي تقارب 47 مليار دولار سنويًا، محتلة المرتبة 15 عالميًا في الإنفاق العسكري. ووفق تصنيف "غلوبال فاير باور" لعام 2025، جاءت تركيا تاسعة عالميًا في القدرات العسكرية.

ويضمّ الجيش التركي نحو 355 ألف عسكري في الخدمة وأكثر من 400 ألف في الاحتياط، مع أسطول جوي يناهز 1056 طائرة بينها أكثر من 200 مقاتلة إف-16. كما يمتلك أكثر من 2200 دبابة ومنظومات دفاع جوي متنوعة، بينها منظومة S-400 الروسية. بحريًا، لدى تركيا 182 قطعة حربية و13 غواصة، إضافة إلى حاملة طائرات محلية.

وتُعدّ الطائرات المسيّرة العنصر الأبرز في القوة التركية، مع مخزون كبير ومتعدد الطرازات، شكّل ركيزة أساسية في العقيدة العسكرية الحديثة.

(الجزيرة + الأناضول)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول في البيت الأبيض: المسار الدبلوماسي لنزع سلاح "حزب الله" وصل إلى طريق مسدود ما يجعل الخيارات الأمنية مطروحة نظريًا ضمن معادلة الردع (mtv)
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:29:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: من سنة 2000 ولغاية عام 2023 وكان لدينا نوع آخر من الردع وهو الردع بالحماية
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:29:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قلق اوروبي كبير من المفاوضات الاميركية الروسية.. هل تتغيّر معادلات الردع والأمن في القارة؟
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:29:43 Lebanon 24 Lebanon 24
من برلين... منظومات جديدة تغيّر معادلة الدفاع الأوكراني
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:29:43 Lebanon 24 Lebanon 24

رجب طيب أردوغان

طيب أردوغان

الاستقلال

المستقبل

التركية

الجزيرة

أردوغان

رجب طيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2025-12-20
Lebanon24
16:43 | 2025-12-20
Lebanon24
16:35 | 2025-12-20
Lebanon24
16:23 | 2025-12-20
Lebanon24
16:19 | 2025-12-20
Lebanon24
16:14 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24