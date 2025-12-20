تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مُحاط بالتماسيح.. سجن إسرائيلي قد يبصر النور

Lebanon 24
20-12-2025 | 13:51
أفادت القناة 13 الإسرائيلية، عن أن سلطة السجون الإسرائيلية تدرس إقامة سجن أمني جديد محاط بالتماسيح بطلب من بن غفير.
وكان قد استعرض مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، الوضع القائم في السجون الإسرائيلية أمام لجنة الأمن القومي في الكنيست

 وأشار إلى وجود تدهور كبير في سيناريوهات تحديد المسؤولية في الأقسام الأمنية، وانتقال من ساحات المعارك إلى ساحة السجن، وارتفاع مستوى الخطر بين سجناء الأمن.

ويبلغ عدد السجناء في السجون حاليًا 22,573 سجينًا، منهم 13,343 سجينًا جنائيًا و9,230 سجينًا أمنيًا. ومنذ 7 تشرين الاول، ارتفع عدد السجناء بمقدار 2,300 سجين، ليصل إجمالي الزيادة منذ عام 2021 إلى 3,400 سجين. 
