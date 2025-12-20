مُحاط بالتماسيح.. سجن إسرائيلي قد يبصر النور

أفادت القناة 13 ، عن أن تدرس إقامة سجن أمني جديد محاط بالتماسيح بطلب من .



وكان قد استعرض مفوض يعقوبي، الوضع القائم في السجون الإسرائيلية أمام في .



وأشار إلى وجود تدهور كبير في سيناريوهات تحديد المسؤولية في الأقسام الأمنية، وانتقال من ساحات المعارك إلى ساحة السجن، وارتفاع مستوى الخطر بين سجناء الأمن.



ويبلغ عدد السجناء في السجون حاليًا 22,573 سجينًا، منهم 13,343 سجينًا جنائيًا و9,230 سجينًا أمنيًا. ومنذ 7 تشرين الاول، ارتفع عدد السجناء بمقدار 2,300 سجين، ليصل إجمالي الزيادة منذ عام 2021 إلى 3,400 سجين.



