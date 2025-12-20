ملف إبستين وترامب.. العدل الأميركية تنفي "أي تنقيح للحماية"

قالت الأميركية إنها لم تُجرِ أي عمليات تنقيح بهدف حماية عند نشر وثائق مرتبطة بالقضية المتعلقة بجيفري إبستين.



وأكد نائب وزيرة العدل لشبكة " نيوز" أن الوزارة "لم تحجب أي مواد لهذا السبب"، نافياً وجود توجيهات بحذف أو تحرير أجزاء من الوثائق التي تتصل بالرئيس.



وأضاف بلانش أن " صرح منذ البداية بأنه يتوقع نشر جميع الملفات التي يمكن قانونياً الإفراج عنها، وهذا ما نقوم به".



وتُظهر صور قديمة أن كان على معرفة بإبستين، غير أن السلطات تقول إنه لا توجد أدلة تربط الرئيس بالفضيحة، بينما نفى ترامب مراراً مزاعم في هذا الشأن.



ورغم ورود اسم ترامب في بعض الوثائق التي صدرت مؤخراً، تشير التقييمات الأولية إلى أن المعلومات الجديدة حول طبيعة علاقته بإبستين محدودة للغاية، ولم يصدر عن الرئيس أي تعليق حتى الآن. (سكاي نيوز)

