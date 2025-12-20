أمام مطعمه الجديد.. شقيق رجل أعمال مشهور يحرق نفسه

شهدت منطقة الشيخ في ، في مصر، واقعة أثارت صدمة، بعدما أقدم شقيق رجل الأعمال المصري ناصر ، مالك سلسلة مطاعم "كبدة البرنس"، على إيذاء نفسه أمام الفرع الجديد للمطعم، وفق إفادات شهود ربطوا ما حدث بخلافات عائلية ومالية بين الطرفين.



وبحسب المعلومات المتداولة، تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً بالواقعة، فانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى المكان. وتبيّن أن المصاب يبلغ 43 عاماً، وتم نقله إلى المركزي لتلقي العلاج.



وحررت محضراً بالحادث، فيما باشرت التحقيقات، مع أمر باستدعاء ناصر البرنس لسماع أقواله بشأن خلفيات الخلافات العائلية المذكورة. وتأتي الواقعة بعد أيام من افتتاح الفرع الجديد، في وقت يُعرف فيه البرنس بلقب "ملك الكبدة" وارتبط اسمه بالفرع السابق في إمبابة الذي أُغلق عام 2022. (روسيا اليوم)

Advertisement