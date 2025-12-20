تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
5
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أمام مطعمه الجديد.. شقيق رجل أعمال مشهور يحرق نفسه
Lebanon 24
20-12-2025
|
16:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت منطقة الشيخ
زايد
في
الجيزة
، في مصر، واقعة أثارت صدمة، بعدما أقدم شقيق رجل الأعمال المصري ناصر
البرنس
، مالك سلسلة مطاعم "كبدة البرنس"، على إيذاء نفسه أمام الفرع الجديد للمطعم، وفق إفادات شهود
عيان
ربطوا ما حدث بخلافات عائلية ومالية بين الطرفين.
وبحسب المعلومات المتداولة، تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً بالواقعة، فانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى المكان. وتبيّن أن المصاب يبلغ 43 عاماً، وتم نقله إلى
مستشفى الشيخ زايد
المركزي لتلقي العلاج.
وحررت
الأجهزة الأمنية
محضراً بالحادث، فيما باشرت
النيابة العامة
التحقيقات، مع أمر باستدعاء ناصر البرنس لسماع أقواله بشأن خلفيات الخلافات العائلية المذكورة. وتأتي الواقعة بعد أيام من افتتاح الفرع الجديد، في وقت يُعرف فيه البرنس بلقب "ملك الكبدة" وارتبط اسمه بالفرع
الرئيسي
السابق في إمبابة الذي أُغلق عام 2022. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قرب منزل مسؤولة إسرائيليّة... شرطيّ سابق أحرق نفسه وحالته حرجة!
Lebanon 24
قرب منزل مسؤولة إسرائيليّة... شرطيّ سابق أحرق نفسه وحالته حرجة!
21/12/2025 02:31:37
21/12/2025 02:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
علي حسن خليل: حديث جعجع هو كمن يُحدث نفسَه عن نفسِه أمام المرآة
Lebanon 24
علي حسن خليل: حديث جعجع هو كمن يُحدث نفسَه عن نفسِه أمام المرآة
21/12/2025 02:31:37
21/12/2025 02:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
السيارة الرسمية للبابا تنتظره أمام مطعم الماكدونالدز لنقله إلى القصر الجمهوري لإعطاء البركة الباباوية
Lebanon 24
السيارة الرسمية للبابا تنتظره أمام مطعم الماكدونالدز لنقله إلى القصر الجمهوري لإعطاء البركة الباباوية
21/12/2025 02:31:37
21/12/2025 02:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق شيرين عبد الوهاب يرد عليها.. ويُدافع عن نفسه
Lebanon 24
شقيق شيرين عبد الوهاب يرد عليها.. ويُدافع عن نفسه
21/12/2025 02:31:37
21/12/2025 02:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
مستشفى الشيخ زايد
الأجهزة الأمنية
النيابة العامة
روسيا اليوم
النيابة
الرئيسي
الجيزة
البرنس
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد مصادرة أولى… واشنطن تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل فنزويلا
Lebanon 24
بعد مصادرة أولى… واشنطن تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل فنزويلا
16:52 | 2025-12-20
20/12/2025 04:52:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك أغنى رجل في التاريخ.. وهذه ثروته
Lebanon 24
إيلون ماسك أغنى رجل في التاريخ.. وهذه ثروته
16:43 | 2025-12-20
20/12/2025 04:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال نادر بين طهران ولندن.. النووي ومعتقلان بريطانيان على الطاولة
Lebanon 24
اتصال نادر بين طهران ولندن.. النووي ومعتقلان بريطانيان على الطاولة
16:35 | 2025-12-20
20/12/2025 04:35:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شهرين من الهدنة… إسرائيل تفرض وقائع ميدانية جديدة في غزة
Lebanon 24
بعد شهرين من الهدنة… إسرائيل تفرض وقائع ميدانية جديدة في غزة
16:23 | 2025-12-20
20/12/2025 04:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فيدان: التفاهمات بشأن خطة السلام في غزة كانت مشجعة
Lebanon 24
فيدان: التفاهمات بشأن خطة السلام في غزة كانت مشجعة
16:19 | 2025-12-20
20/12/2025 04:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد
00:46 | 2025-12-20
20/12/2025 12:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
Lebanon 24
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
09:30 | 2025-12-20
20/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
04:29 | 2025-12-20
20/12/2025 04:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها
Lebanon 24
معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها
11:31 | 2025-12-20
20/12/2025 11:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مُفاجئ.. إعلان وفاة فنانة قديرة ودفنها اليوم بعد صلاة العصر (صور)
Lebanon 24
بشكل مُفاجئ.. إعلان وفاة فنانة قديرة ودفنها اليوم بعد صلاة العصر (صور)
02:19 | 2025-12-20
20/12/2025 02:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:52 | 2025-12-20
بعد مصادرة أولى… واشنطن تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل فنزويلا
16:43 | 2025-12-20
إيلون ماسك أغنى رجل في التاريخ.. وهذه ثروته
16:35 | 2025-12-20
اتصال نادر بين طهران ولندن.. النووي ومعتقلان بريطانيان على الطاولة
16:23 | 2025-12-20
بعد شهرين من الهدنة… إسرائيل تفرض وقائع ميدانية جديدة في غزة
16:19 | 2025-12-20
فيدان: التفاهمات بشأن خطة السلام في غزة كانت مشجعة
16:05 | 2025-12-20
بطريرك القدس من غزة: لن ننسى… وسنعيد بناء الحياة
فيديو
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
21/12/2025 02:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
21/12/2025 02:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
21/12/2025 02:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24