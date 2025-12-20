تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

أمام مطعمه الجديد.. شقيق رجل أعمال مشهور يحرق نفسه

Lebanon 24
20-12-2025 | 16:14
شهدت منطقة الشيخ زايد في الجيزة، في مصر، واقعة أثارت صدمة، بعدما أقدم شقيق رجل الأعمال المصري ناصر البرنس، مالك سلسلة مطاعم "كبدة البرنس"، على إيذاء نفسه أمام الفرع الجديد للمطعم، وفق إفادات شهود عيان ربطوا ما حدث بخلافات عائلية ومالية بين الطرفين.
وبحسب المعلومات المتداولة، تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً بالواقعة، فانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى المكان. وتبيّن أن المصاب يبلغ 43 عاماً، وتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي لتلقي العلاج.

وحررت الأجهزة الأمنية محضراً بالحادث، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، مع أمر باستدعاء ناصر البرنس لسماع أقواله بشأن خلفيات الخلافات العائلية المذكورة. وتأتي الواقعة بعد أيام من افتتاح الفرع الجديد، في وقت يُعرف فيه البرنس بلقب "ملك الكبدة" وارتبط اسمه بالفرع الرئيسي السابق في إمبابة الذي أُغلق عام 2022. (روسيا اليوم)
