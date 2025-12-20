تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
5
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
اتصال نادر بين طهران ولندن.. النووي ومعتقلان بريطانيان على الطاولة
Lebanon 24
20-12-2025
|
16:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الخارجية
الإيرانية
، السبت، أن
وزير الخارجية
عباس عراقجي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيرته
البريطانية
إيفيت كوبر، في خطوة وُصفت بأنها نادرة في مستوى التواصل المباشر بين البلدين وسط توترات قائمة.
وقالت الوزارة إن المكالمة التي جرت الجمعة شددت على "ضرورة مواصلة المشاورات على مختلف المستويات لتعزيز التفاهم المتبادل ومتابعة
القضايا
ذات الاهتمام المشترك". وفي المقابل، نقل مصدر حكومي بريطاني أن كوبر أكدت ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي لملف البرنامج
النووي
الإيراني
، وأثارت قضايا أخرى.
وبحسب المصدر نفسه، طرحت كوبر قضية ليندسي وكريج فورمان، وهما زوجان بريطانيان محتجزان في
إيران
منذ نحو عام للاشتباه بالتجسس، من دون أن يتطرق البيان الإيراني إلى ملفهما.
وأشار البيان الإيراني إلى أن عراقجي انتقد ما وصفه بـ"النهج غير المسؤول" للدول الأوروبية الثلاث حيال القضية النووية، في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مع الإشارة إلى أن هذه الدول بدأت في نهاية سبتمبر خطوات لإعادة فرض عقوبات
الأمم المتحدة
على إيران بسبب برنامجها النووي.
وكان فورمان، وكلاهما في أوائل الخمسينيات، قد أوقفا في يناير أثناء مرورهما عبر كرمان وسط إيران خلال رحلة حول العالم على دراجات نارية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اتصال هاتفي بين رجي ووزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني: التعاون لمنع أي تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
اتصال هاتفي بين رجي ووزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني: التعاون لمنع أي تصعيد إسرائيلي
21/12/2025 02:31:57
21/12/2025 02:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لتعزيز التعاون العسكري.. صفقة كبرى بين أنقرة ولندن
Lebanon 24
لتعزيز التعاون العسكري.. صفقة كبرى بين أنقرة ولندن
21/12/2025 02:31:57
21/12/2025 02:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الصينية: وزير الخارجية تبادل مع نظيره الإيراني وجهات النظر بشأن برنامج طهران النووي
Lebanon 24
الخارجية الصينية: وزير الخارجية تبادل مع نظيره الإيراني وجهات النظر بشأن برنامج طهران النووي
21/12/2025 02:31:57
21/12/2025 02:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنا نادين الراسي في ظهور نادر..أصبحا يشبهان والدهما جيسكار ابي نادر (صورة)
Lebanon 24
ابنا نادين الراسي في ظهور نادر..أصبحا يشبهان والدهما جيسكار ابي نادر (صورة)
21/12/2025 02:31:57
21/12/2025 02:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية
الأمم المتحدة
وزير الخارجية
البريطانية
الإيرانية
البريطاني
الإيراني
الأوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد مصادرة أولى… واشنطن تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل فنزويلا
Lebanon 24
بعد مصادرة أولى… واشنطن تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل فنزويلا
16:52 | 2025-12-20
20/12/2025 04:52:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك أغنى رجل في التاريخ.. وهذه ثروته
Lebanon 24
إيلون ماسك أغنى رجل في التاريخ.. وهذه ثروته
16:43 | 2025-12-20
20/12/2025 04:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شهرين من الهدنة… إسرائيل تفرض وقائع ميدانية جديدة في غزة
Lebanon 24
بعد شهرين من الهدنة… إسرائيل تفرض وقائع ميدانية جديدة في غزة
16:23 | 2025-12-20
20/12/2025 04:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فيدان: التفاهمات بشأن خطة السلام في غزة كانت مشجعة
Lebanon 24
فيدان: التفاهمات بشأن خطة السلام في غزة كانت مشجعة
16:19 | 2025-12-20
20/12/2025 04:19:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام مطعمه الجديد.. شقيق رجل أعمال مشهور يحرق نفسه
Lebanon 24
أمام مطعمه الجديد.. شقيق رجل أعمال مشهور يحرق نفسه
16:14 | 2025-12-20
20/12/2025 04:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
منخفضات وكتل قطبية باردة ستضرب لبنان.. اعتبارا من هذا الموعد
00:46 | 2025-12-20
20/12/2025 12:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
Lebanon 24
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
09:30 | 2025-12-20
20/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
Lebanon 24
خبر يهز الوسط الفني اللبناني.. وفاة الممثل وليد العلايلي
04:29 | 2025-12-20
20/12/2025 04:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها
Lebanon 24
معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها
11:31 | 2025-12-20
20/12/2025 11:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مُفاجئ.. إعلان وفاة فنانة قديرة ودفنها اليوم بعد صلاة العصر (صور)
Lebanon 24
بشكل مُفاجئ.. إعلان وفاة فنانة قديرة ودفنها اليوم بعد صلاة العصر (صور)
02:19 | 2025-12-20
20/12/2025 02:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:52 | 2025-12-20
بعد مصادرة أولى… واشنطن تحتجز ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل فنزويلا
16:43 | 2025-12-20
إيلون ماسك أغنى رجل في التاريخ.. وهذه ثروته
16:23 | 2025-12-20
بعد شهرين من الهدنة… إسرائيل تفرض وقائع ميدانية جديدة في غزة
16:19 | 2025-12-20
فيدان: التفاهمات بشأن خطة السلام في غزة كانت مشجعة
16:14 | 2025-12-20
أمام مطعمه الجديد.. شقيق رجل أعمال مشهور يحرق نفسه
16:05 | 2025-12-20
بطريرك القدس من غزة: لن ننسى… وسنعيد بناء الحياة
فيديو
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
21/12/2025 02:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
21/12/2025 02:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
21/12/2025 02:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24