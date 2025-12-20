تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اتصال نادر بين طهران ولندن.. النووي ومعتقلان بريطانيان على الطاولة

Lebanon 24
20-12-2025 | 16:35
A-
A+
Doc-P-1457964-639018706319898337.png
Doc-P-1457964-639018706319898337.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، في خطوة وُصفت بأنها نادرة في مستوى التواصل المباشر بين البلدين وسط توترات قائمة.

وقالت الوزارة إن المكالمة التي جرت الجمعة شددت على "ضرورة مواصلة المشاورات على مختلف المستويات لتعزيز التفاهم المتبادل ومتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك". وفي المقابل، نقل مصدر حكومي بريطاني أن كوبر أكدت ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي لملف البرنامج النووي الإيراني، وأثارت قضايا أخرى.

وبحسب المصدر نفسه، طرحت كوبر قضية ليندسي وكريج فورمان، وهما زوجان بريطانيان محتجزان في إيران منذ نحو عام للاشتباه بالتجسس، من دون أن يتطرق البيان الإيراني إلى ملفهما.

وأشار البيان الإيراني إلى أن عراقجي انتقد ما وصفه بـ"النهج غير المسؤول" للدول الأوروبية الثلاث حيال القضية النووية، في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مع الإشارة إلى أن هذه الدول بدأت في نهاية سبتمبر خطوات لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي.

وكان فورمان، وكلاهما في أوائل الخمسينيات، قد أوقفا في يناير أثناء مرورهما عبر كرمان وسط إيران خلال رحلة حول العالم على دراجات نارية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اتصال هاتفي بين رجي ووزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني: التعاون لمنع أي تصعيد إسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لتعزيز التعاون العسكري.. صفقة كبرى بين أنقرة ولندن
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: وزير الخارجية تبادل مع نظيره الإيراني وجهات النظر بشأن برنامج طهران النووي
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ابنا نادين الراسي في ظهور نادر..أصبحا يشبهان والدهما جيسكار ابي نادر (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:31:57 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

البريطانية

الإيرانية

البريطاني

الإيراني

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2025-12-20
Lebanon24
16:43 | 2025-12-20
Lebanon24
16:23 | 2025-12-20
Lebanon24
16:19 | 2025-12-20
Lebanon24
16:14 | 2025-12-20
Lebanon24
16:05 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24