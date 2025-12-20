اتصال نادر بين طهران ولندن.. النووي ومعتقلان بريطانيان على الطاولة

أعلنت ، السبت، أن عباس عراقجي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيرته إيفيت كوبر، في خطوة وُصفت بأنها نادرة في مستوى التواصل المباشر بين البلدين وسط توترات قائمة.



وقالت الوزارة إن المكالمة التي جرت الجمعة شددت على "ضرورة مواصلة المشاورات على مختلف المستويات لتعزيز التفاهم المتبادل ومتابعة ذات الاهتمام المشترك". وفي المقابل، نقل مصدر حكومي بريطاني أن كوبر أكدت ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي لملف البرنامج ، وأثارت قضايا أخرى.



وبحسب المصدر نفسه، طرحت كوبر قضية ليندسي وكريج فورمان، وهما زوجان بريطانيان محتجزان في منذ نحو عام للاشتباه بالتجسس، من دون أن يتطرق البيان الإيراني إلى ملفهما.



وأشار البيان الإيراني إلى أن عراقجي انتقد ما وصفه بـ"النهج غير المسؤول" للدول الأوروبية الثلاث حيال القضية النووية، في إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مع الإشارة إلى أن هذه الدول بدأت في نهاية سبتمبر خطوات لإعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.



وكان فورمان، وكلاهما في أوائل الخمسينيات، قد أوقفا في يناير أثناء مرورهما عبر كرمان وسط إيران خلال رحلة حول العالم على دراجات نارية.

