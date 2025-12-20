لقاء ثلاثي مقترح.. زيلينسكي يشكك وواشنطن ترفض "فرض اتفاق"

قلل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جدوى اقتراح أميركي جديد لإنهاء الحرب، يقوم على عقد اجتماع ثلاثي يضم مستشارين من "أوكرانيا" و" " و" "، مع احتمال حضور أوروبيين.



وقال زيلينسكي إنه "غير واثق" من أن هذا الشكل سيأتي بـ"شيء جديد"، مذكّراً بأن آخر لقاء رسمي مباشر بين وفدي أوكرانيا وروسيا كان في تموز في تركيا واقتصر على تبادل أسرى من دون تقدم واضح في المفاوضات.



وأكد أن وحدها تملك القدرة على إقناع موسكو بإنهاء الحرب، معتبراً أن قوة مشابهة موجودة لدى الولايات المتحدة والرئيس ، ومشدداً على ضرورة أن تقول واشنطن بوضوح إنه "إذا لم يكن هناك مسار دبلوماسي فسيكون هناك ضغط كامل"، عبر مزيد من السلاح وتوسيع العقوبات لتشمل الاقتصاد الروسي برمته.



وفي السياق نفسه، وصل الموفد الروسي للمسائل الاقتصادية كيريل دميترييف السبت إلى فلوريدا للمشاركة في مفاوضات يقودها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر، بحسب مصدر روسي. وكان دميترييف كتب على "إكس" أنه في طريقه إلى ميامي، متحدثاً عن محاولات "دعاة الحرب" تقويض خطة السلام الأميركية.



وقبل ذلك، التقى ويتكوف وكوشنر قرب ميامي الجمعة المفاوض الأوكراني رستم عمروف وممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا. وقال عمروف في ختام المحادثات إن الوفد اتفق مع على "مواصلة العمل المشترك في القريب". وتُعد المشاركة الأوروبية المباشرة تطوراً جديداً مقارنة بجولات سابقة بين وفود أوكرانية وأميركية في جنيف وميامي وبرلين.



وفي واشنطن، أكد الأميركي ماركو روبيو أن أي اتفاق "لن يُفرض" على أوكرانيا، قائلاً إن الحديث عن محاولة فرض شيء على كييف "سخيف"، وإن التوصل لاتفاق يتطلب رغبة الطرفين.



ميدانياً، واصلت روسيا استهداف البنى التحتية الأوكرانية، إذ قُصفت السبت مخازن لزيت الطعام في منطقة أوديسا ما أدى إلى حريق ووفاة عامل. كما أدى سقوط صاروخ بالستي مساء الجمعة إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة نحو 30 قرب أوديسا، وفق الحاكم المحلي أوليغ كيبر، فيما قالت رئيسة الوزراء يوليا سفريدينكو إن حافلة مدنية أصيبت وإن الضحايا "كانوا أوكرانيين عاديين". واعتبر زيلينسكي أن روسيا تحاول "تقييد" وصول أوكرانيا إلى البحر وعزل المناطق الساحلية.



وأعلنت القوات الروسية السبت السيطرة على قريتين في سومي ودونيتسك، فيما أعلن جهاز الأمن الأوكراني تدمير مقاتلتين روسيتين في مطار داخل شبه القرم.



وكانت الولايات المتحدة اقترحت قبل أكثر من شهر خطة لإنهاء الحرب، عُدّت نسختها الأولى مؤاتية لموسكو قبل تعديلها بعد التشاور مع كييف. ولم تُكشف تفاصيل النسخة الجديدة، لكن زيلينسكي قال إنها تتضمن تنازلات عن الأراضي مقابل ضمانات أمنية غربية. وفي المقابل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الكرة باتت "في ملعب" كييف وحلفائها ، مؤكداً أن موسكو قدمت "تنازلات" خلال محادثاتها مع الأميركيين، ومتحدثاً عن تقدم قواته وسيطرتها على نحو 19 في المئة من الأراضي الأوكرانية. (العين)

Advertisement