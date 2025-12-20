تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

لقاء ثلاثي مقترح.. زيلينسكي يشكك وواشنطن ترفض "فرض اتفاق"

Lebanon 24
20-12-2025 | 23:51
قلل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جدوى اقتراح أميركي جديد لإنهاء الحرب، يقوم على عقد اجتماع ثلاثي يضم مستشارين من "أوكرانيا" و"الولايات المتحدة" و"روسيا"، مع احتمال حضور أوروبيين.

وقال زيلينسكي إنه "غير واثق" من أن هذا الشكل سيأتي بـ"شيء جديد"، مذكّراً بأن آخر لقاء رسمي مباشر بين وفدي أوكرانيا وروسيا كان في تموز في تركيا واقتصر على تبادل أسرى من دون تقدم واضح في المفاوضات.

وأكد أن واشنطن وحدها تملك القدرة على إقناع موسكو بإنهاء الحرب، معتبراً أن قوة مشابهة موجودة لدى الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب، ومشدداً على ضرورة أن تقول واشنطن بوضوح إنه "إذا لم يكن هناك مسار دبلوماسي فسيكون هناك ضغط كامل"، عبر مزيد من السلاح وتوسيع العقوبات لتشمل الاقتصاد الروسي برمته.

وفي السياق نفسه، وصل الموفد الروسي للمسائل الاقتصادية كيريل دميترييف السبت إلى فلوريدا للمشاركة في مفاوضات يقودها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر، بحسب مصدر روسي. وكان دميترييف كتب على "إكس" أنه في طريقه إلى ميامي، متحدثاً عن محاولات "دعاة الحرب" تقويض خطة السلام الأميركية.

وقبل ذلك، التقى ويتكوف وكوشنر قرب ميامي الجمعة المفاوض الأوكراني رستم عمروف وممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا. وقال عمروف في ختام المحادثات إن الوفد اتفق مع الأميركيين على "مواصلة العمل المشترك في المستقبل القريب". وتُعد المشاركة الأوروبية المباشرة تطوراً جديداً مقارنة بجولات سابقة بين وفود أوكرانية وأميركية في جنيف وميامي وبرلين.

وفي واشنطن، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن أي اتفاق "لن يُفرض" على أوكرانيا، قائلاً إن الحديث عن محاولة فرض شيء على كييف "سخيف"، وإن التوصل لاتفاق يتطلب رغبة الطرفين.

ميدانياً، واصلت روسيا استهداف البنى التحتية الأوكرانية، إذ قُصفت السبت مخازن لزيت الطعام في منطقة أوديسا ما أدى إلى حريق ووفاة عامل. كما أدى سقوط صاروخ بالستي مساء الجمعة إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة نحو 30 قرب أوديسا، وفق الحاكم المحلي أوليغ كيبر، فيما قالت رئيسة الوزراء يوليا سفريدينكو إن حافلة مدنية أصيبت وإن الضحايا "كانوا أوكرانيين عاديين". واعتبر زيلينسكي أن روسيا تحاول "تقييد" وصول أوكرانيا إلى البحر وعزل المناطق الساحلية.

وأعلنت القوات الروسية السبت السيطرة على قريتين في سومي ودونيتسك، فيما أعلن جهاز الأمن الأوكراني تدمير مقاتلتين روسيتين في مطار داخل شبه جزيرة القرم.

وكانت الولايات المتحدة اقترحت قبل أكثر من شهر خطة لإنهاء الحرب، عُدّت نسختها الأولى مؤاتية لموسكو قبل تعديلها بعد التشاور مع كييف. ولم تُكشف تفاصيل النسخة الجديدة، لكن زيلينسكي قال إنها تتضمن تنازلات عن الأراضي مقابل ضمانات أمنية غربية. وفي المقابل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الكرة باتت "في ملعب" كييف وحلفائها الأوروبيين، مؤكداً أن موسكو قدمت "تنازلات" خلال محادثاتها مع الأميركيين، ومتحدثاً عن تقدم قواته وسيطرتها على نحو 19 في المئة من الأراضي الأوكرانية. (العين)
عون: نرفض الادعاءات الإسرائيلية التي تطاول دور الجيش وتشكك بعمله الميداني
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:27:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"فايننشال تايمز": ترامب يمنح زيلينسكي أيامًا للرد على مقترح السلام في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:27:07 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: الولايات المتحدة لا تزال ترفض إنضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:27:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": بدء لقاء بوتين مع ويتكوف وكوشنر بشأن مقترحات التسوية في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:27:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الأميركيين

الأوروبيين

المستقبل

الأوروبي

واشنطن

