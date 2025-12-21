تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

شهيدان في شمال الضفة.. وإسرائيل تتحدث عن "حجر" و"مادة متفجرة"

Lebanon 24
21-12-2025 | 00:06
A-
A+
Doc-P-1457991-639018976464224662.png
Doc-P-1457991-639018976464224662.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قتل الجيش الإسرائيلي، السبت، فلسطينيين اثنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، في ظل اقتحامات وحواجز مشددة في مناطق عدة، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

في بلدة قباطية جنوب جنين، توفي الفتى ريان أبو معلا (16 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" نقلاً عن وزارة الصحة، بعد عملية دهم وانتشار للقوات داخل البلدة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الفتى ألقى حجراً باتجاه الجنود، "فردّوا بإطلاق النار وقتلوه".

وأضاف الجيش أنه "بشكل متزامن" وفي عملية أخرى بمنطقة السيلة الحارثية غرب جنين، ألقى فلسطيني "مادة متفجرة" باتجاه الجنود، فقاموا بإطلاق النار "والقضاء عليه"، وفق البيان.

من جهتها، أفادت "وفا" باستشهاد الشاب أحمد سائد زيود (22 عاماً) بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في صدره، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بين الجنود" في الحادثتين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل مسلحًا ألقى عبوة متفجرة على جنوده في منطقة "قباطية" قرب جنين شمالي الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:27:13 Lebanon 24 Lebanon 24
محلّقة إسرائيلية ألقت غالونات متفجّرة على أحد المنازل في حي "المطيط" في بلدة عيترون
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:27:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أوامر هدم عدد من المباني في "مخيم عين شمس" شمالي الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:27:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيرة اسرائيلية تلقي مواد متفجرة على أطراف حولا
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:27:13 Lebanon 24 Lebanon 24

شمال الضفة الغربية

وكالة الأنباء

الضفة الغربية

وزارة الصحة

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:14 | 2025-12-21
Lebanon24
02:03 | 2025-12-21
Lebanon24
02:00 | 2025-12-21
Lebanon24
01:17 | 2025-12-21
Lebanon24
01:03 | 2025-12-21
Lebanon24
00:40 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24