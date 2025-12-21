قتل الجيش ، السبت، فلسطينيين اثنين في المحتلة، في ظل اقتحامات وحواجز مشددة في مناطق عدة، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية وإسرائيلية.



في بلدة قباطية جنوب جنين، توفي الفتى ريان أبو معلا (16 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص القوات ، بحسب الرسمية "وفا" نقلاً عن ، بعد عملية دهم وانتشار للقوات داخل البلدة.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الفتى ألقى حجراً باتجاه الجنود، "فردّوا بإطلاق النار وقتلوه".



وأضاف الجيش أنه "بشكل متزامن" وفي عملية أخرى بمنطقة السيلة الحارثية غرب جنين، ألقى فلسطيني "مادة متفجرة" باتجاه الجنود، فقاموا بإطلاق النار "والقضاء عليه"، وفق البيان.



من جهتها، أفادت "وفا" باستشهاد الشاب أحمد سائد زيود (22 عاماً) بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في صدره، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بين الجنود" في الحادثتين.

