عربي-دولي
شهيدان في شمال الضفة.. وإسرائيل تتحدث عن "حجر" و"مادة متفجرة"
Lebanon 24
21-12-2025
|
00:06
قتل الجيش
الإسرائيلي
، السبت، فلسطينيين اثنين في
شمال الضفة الغربية
المحتلة، في ظل اقتحامات وحواجز مشددة في مناطق عدة، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية وإسرائيلية.
في بلدة قباطية جنوب جنين، توفي الفتى ريان أبو معلا (16 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص القوات
الإسرائيلية
، بحسب
وكالة الأنباء
الفلسطينية
الرسمية "وفا" نقلاً عن
وزارة الصحة
، بعد عملية دهم وانتشار للقوات داخل البلدة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الفتى ألقى حجراً باتجاه الجنود، "فردّوا بإطلاق النار وقتلوه".
وأضاف الجيش أنه "بشكل متزامن" وفي عملية أخرى بمنطقة السيلة الحارثية غرب جنين، ألقى فلسطيني "مادة متفجرة" باتجاه الجنود، فقاموا بإطلاق النار "والقضاء عليه"، وفق البيان.
من جهتها، أفادت "وفا" باستشهاد الشاب أحمد سائد زيود (22 عاماً) بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في صدره، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بين الجنود" في الحادثتين.
