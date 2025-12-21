اختفاء صور ترامب مع إبستين يشعل الغموض

اختفى السبت 16 ملفاً على الأقل من موقع الأميركية الخاص بوثائق إبستين، بما فيها صورة لترامب مع إبستين وميلانيا وماكسويل داخل درج، بعد من نشرها دون تفسير.



كانت متاحة الجمعة لكن غابت السبت، تشمل لوحات عاريات وصور فوتوغرافية متناثرة.



لم ترد الوزارة على أسئلة، لكنها غردت "مراجعة مستمرة بحيطة مع معلومات جديدة".



أثار الاختفاء تكهنات وتساؤلات "ما الذي يُخفى؟ نحتاج شفافية للشعب الأميركي".



يزيد الحادث مخاوف من وثائق طال انتظارها، التي كشفت قليلاً وحذفت مقابلات إف بي آي ومذكرات اتهامات. (سكاي نيوز)



