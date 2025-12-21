تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عبدي: 2026 عام وحدة الأكراد في أربع دول

Lebanon 24
21-12-2025 | 00:33
A-
A+
Doc-P-1457997-639018992996977734.png
Doc-P-1457997-639018992996977734.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إن عام 2026 سيكون "عام وحدة الأكراد" في الدول الأربع التي يعيشون فيها بالمنطقة، معتبراً أن ما يروّجه خصومه عن أن نهاية هذا العام ستكون "نهاية الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية ومشروع روج آفا" لا يعكس الواقع، مضيفاً: "الحقيقة مختلفة تمامًا: إنها بداية مشروعنا العظيم".

وأضاف عبدي: "سيكون عام 2026 عام الوحدة الكردية، عام الكونفدرالية الوطنية الكردية والوحدة بين أجزائها الأربعة... لم نكن يوما أقرب إلى تحقيق ذلك"، مشيراً إلى أنه في 2026 "ستُكفل حقوق الأكراد وأرضهم في روج آفا في الدستور".

وتأتي تصريحات عبدي رغم الضغوط السورية والتركية لتنفيذ اتفاق 10 آذار الموقع بين حكومة دمشق و"قسد". وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن الاتفاق "لم يلقَ حتى الآن صدى أو انعكاسًا عمليًا على أرض الواقع"، داعياً إلى دمج "قسد" في الجيش السوري "بعد تطهيرها من العناصر الإرهابية"، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أربع دول أفريقية تخرج من القائمة الرمادية...من هي؟
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:27:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إكتشاف معبد مصري عمره 4500 عام لعبادة إله الشمس
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:27:44 Lebanon 24 Lebanon 24
عام على احتجاجات "جيل زد": هل يستطيع الشباب إحداث التغيير في عام 2026؟
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:27:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو لون عام 2026؟
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 09:27:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش السوري

وزير الدفاع

الديمقراطية

الديمقراطي

ديمقراطي

التركية

السورية

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:14 | 2025-12-21
Lebanon24
02:03 | 2025-12-21
Lebanon24
02:00 | 2025-12-21
Lebanon24
01:17 | 2025-12-21
Lebanon24
01:03 | 2025-12-21
Lebanon24
00:40 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24