عبدي: 2026 عام وحدة الأكراد في أربع دول

قال قائد قوات مظلوم عبدي إن عام 2026 سيكون "عام وحدة الأكراد" في الدول الأربع التي يعيشون فيها بالمنطقة، معتبراً أن ما يروّجه خصومه عن أن نهاية هذا العام ستكون "نهاية الأكراد وقوات سوريا الديمقراطية ومشروع روج آفا" لا يعكس الواقع، مضيفاً: "الحقيقة مختلفة تمامًا: إنها بداية مشروعنا العظيم".



وأضاف عبدي: "سيكون عام 2026 عام الوحدة الكردية، عام الكونفدرالية الوطنية الكردية والوحدة بين أجزائها الأربعة... لم نكن يوما أقرب إلى تحقيق ذلك"، مشيراً إلى أنه في 2026 "ستُكفل حقوق الأكراد وأرضهم في روج آفا في ".



وتأتي تصريحات عبدي رغم الضغوط والتركية لتنفيذ اتفاق 10 آذار الموقع بين حكومة و"قسد". وفي هذا السياق، قال يشار غولر إن الاتفاق "لم يلقَ حتى الآن صدى أو انعكاسًا عمليًا على أرض الواقع"، داعياً إلى دمج "قسد" في "بعد تطهيرها من العناصر الإرهابية"، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".





Advertisement